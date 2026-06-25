Díaz-Canel, sobre las reformas en la isla y la presión de EEUU: "Trump no manda en Cuba"

La Habana, 24 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista difundida este miércoles que "Trump no manda" en su país al ser preguntado si el paquete de reformas económicas recién aprobado estuvo motivado por las presiones de Washington.

En una entrevista concedida al grupo mediático dominicano Corripio, Díaz-Canel afirmó que estos cambios son unas "soluciones cubanísimas" y un "ejercicio de soberanía", aunque reconoció que la presión de EE.UU. contribuyó a "acelerar" las decisiones.

"Nosotros no estamos buscando una restauración capitalista del país. Nosotros estamos buscando un perfeccionamiento de la construcción socialista en las condiciones tan adversas en las que vivimos hoy", aseguró.

Díaz-Canel subrayó que estas reformas son "vías" para poder seguir avanzando en la construcción del socialismo en un marco de "bloqueo recrudecido" de EE.UU. "Son tiempos de transformación", agregó.

Con respecto a cómo se va a interpretar desde Washington este paquete de reformas, el presidente cubano no se mostró optimista.

"Ellos nunca van a entender lo que hacemos y ellos nunca van a aceptar lo que hacemos. Porque ellos lo que aspiran es a otra Cuba. Una Cuba que sea totalmente dependiente de los Estados Unidos, una Cuba totalmente privatizada", lamentó.

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Díaz-Canel calificó además de "necio" a quien piense que una intervención militar de Washington en la isla puede ser la solución a la situación actual del país. "La alternativa de Cuba nunca podría ser la anexión a los EE.UU. No hay futuro para Cuba con una anexión a los EE.UU.", zanjó.

Agregó que Cuba se está preparando militarmente "para que no haya sorpresa ni derrota" porque "el peligro de agresión militar de EE.UU. a Cuba está latente".

El país, prosiguió, se está preparando "intensamente", pero "no para agredir a EE.UU., no para amenazar a los EE.UU.", sino para que se respete a la isla, "para que sepan el costo que tendría una aventura militar contra Cuba si alguna cabeza calenturienta creyera que esa era la solución para Cuba".

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Sobre los contactos con Washington, indicó que las negociaciones son "procesos muy serios" en los que "uno no se puede dejar provocar" y admitió que las declaraciones, sanciones y amenazas de EE.UU. hacen "complejo" que se "pueda avanzar".

Añadió que las agresiones a Venezuela e Irán durante procesos de negociación han creado en La Habana "mucha desconfianza", aunque se mostró convencido de que se pueden encontrar espacios para el entendimiento y la cooperación con EE.UU. EFE