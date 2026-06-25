Colombia entrena sin sus titulares tras la victoria ante Congo

Guadalajara (México), 24 jun (EFE).- La selección de Colombia realizó este miércoles su último entrenamiento abierto a medios de comunicación en la ciudad mexicana de Guadalajara sin los jugadores que tuvieron minutos en el partido contra la República Democrática del Congo.

Los once titulares, además de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes entraron de cambio, tuvieron descanso en el hotel de concentración tras la victoria por marcador de 1-0 que les dio la clasificación a la siguiente ronda.

El resto del equipo realizó una práctica de recuperación durante la tarde en su campamento base, bajo la mirada atenta del seleccionador Néstor Lorenzo.

Los jugadores trabajaron ejercicios de coordinación y de precisión de pases en tres grupos, acompañados de jóvenes jugadores que hicieron de "sparrings" pertenecientes al club local Atlas, anfitrión del conjunto cafetalero.

Los porteros David Ospina y Álvaro Montero cumplieron ejercicios por separado y trabajaron tiros de reacción a distancias cortas.

El seleccionado sudamericano se entrenará a puerta cerrada la mañana del jueves y viajará a las 16:00 horas a la ciudad de Miami, Florida, donde se enfrentará a Portugal en la última jornada de la fase de grupos, el próximo sábado.

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La Federación Colombiana de Fútbol ha pedido a la FIFA permanecer en Miami tras el partido del jueves para iniciar la preparación del encuentro de dieciseisavos de final en el que tendrán que viajar a las sedes de Atlanta o Toronto.

Colombia es líder del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con 4 puntos; República Democrática del Congo suma un punto y Uzbekistán cierra sin puntos.