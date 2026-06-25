Agencias

BingX destaca las acciones de Micron y Samsung con una campaña de 100.000 USDT

Guardar
Google icon

BingX destaca las acciones de Micron y Samsung con una campaña de 100.000 USDT

PR Newswire

CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciadoel lanzamiento de su campaña de trading centrada en acciones del sector de memoria y almacenamiento, ofreciendo un fondo de recompensas de 100.000 USDT y la oportunidad de ganar acciones tokenizadas de Nvidia (NVDAON) para los usuarios que operen con acciones líderes del sector de chips de memoria y almacenamiento. La campaña, que se desarrollará del 2 al 9 de junio, ofrece a los traders la oportunidad de operar con una de las tendencias más observadas del mercado.

PUBLICIDAD

A través de BingX TradFi, los usuarios pueden hacer trading de acciones de las principales empresas de memoria y almacenamiento, incluidas Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk y SK Hynix, junto con más de 100 activos financieros tradicionales que abarcan acciones, materias primas, índices y mercados de divisas.

Esta iniciativa surge tras el éxito de las campañas de trading de acciones de BingX, el trading de acciones de KOSPI y las materias primas de oro y petróleo. Como parte de la suite BingX TradFi, los usuarios podrán acceder a diversas oportunidades de trading para campañas multiactivos basadas en tendencias de mercado.

PUBLICIDAD

Esta campaña surge en un momento en que el sector global de memoria y almacenamiento atrae una renovada atención de los inversores, impulsado por la creciente demanda de infraestructura de IA, centros de datos, computación en la nube y aplicaciones de computación de alto rendimiento. Los sólidos resultados y la creciente inversión de capital en todo el ecosistema de semiconductores han contribuido a impulsar el interés en las empresas que se beneficiarán del aumento del gasto relacionado con la IA. Al destacar las acciones de memoria y almacenamiento, BingX busca brindar a los inversores acceso a uno de los temas clave que darán forma a los mercados globales de tecnología y capital en 2026.

Sobre BingX Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995163/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/bingx-destaca-las-acciones-de-micron-y-samsung-con-una-campana-de-100-000-usdt-302810662.html

FUENTE BingX

Últimas Noticias

Bangkok declara "peligro" por pronóstico de sensación térmica de hasta 51,9 grados

Infobae

Comienza construcción de embarcadero en puerto georgiano de Poti con inversiones de EEUU

Infobae

Los 27 restringen los visados a Somalia por no cooperar en el retorno de migrantes expulsados por la UE

Los 27 restringen los visados a Somalia por no cooperar en el retorno de migrantes expulsados por la UE

Proyectos de jóvenes de Panamá y México en iniciativa de Unesco y grupo de k-pop SEVENTEEN

Infobae

La Eurocámara avala crear un fondo para innovación en defensa y pide que Ucrania pueda beneficiarse

La Eurocámara avala crear un fondo para innovación en defensa y pide que Ucrania pueda beneficiarse