Anthropic acusa a Alibaba de acceso "ilícito" al modelo de IA Claude

Anthropic, 'startup' de IA estadounidense, envió una carta a varios representantes públicos del Senado de Estados Unidos y la Casa Blanca en la que acusaba al gigante tecnológico chino Alibaba de una operación a gran escala articulada para acceder de manera ilícita a su modelo de inteligencia artificial más conocido, Claude, a través de miles de cuentas fraudulentas.

La compañía norteamericana sostuvo en esta misiva que operadores vinculados al laboratorio de IA Qwen de Alibaba atacaron capacidades importantes de Claude, entre los que se incluyen su ingeniería de 'software' y el razonamiento agente, en el que sería el mayor intento de una empresa china de acceder a los datos de una compañía estadounidense especializada en IA, según recoge la carta adelantada por la agencia Bloomberg.

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En concreto, el ataque coordinado supuso alrededor de 28,8 millones de intercambios con Claude entre los meses de abril y junio a través de 25.000 cuentas fraudulentas. Un intento de obtener información ya ocurrido en anteriores ocasiones y que Anthropic asocia a una práctica común de empresas chinas con el objetivo de crear a través de estos datos robados un generación rival de 'chatbots' de origen chino.

Ya en febrero la 'startup' de IA informó de campañas "a escala industrial" de campañas llevadas a cabo por distintos laboratorios de IA chinos, en concreto DeepSeek, Moonshot y MiniMax, con el mismo objetivo, extraer datos de Claude para mejorar sus propios modelos.

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Esta técnica, denominada 'destilación', consiste en entrenar modelos de IA con otros más avanzados para así mejorar sus capacidades, un método legítimo y utilizado ampliamente por las compañías del sector. Sin embargo, el robo de datos con el objetivo de aprovechar estas capacidades y así reducir el tiempo y los costes de mejora de los modelos se considera una práctica fraudulenta.

"Estos ataques de destilación se llevan a cabo de forma ilícita, sistemática y a escala industrial para aprovechar las capacidades de IA estadounidenses en laboratorios de vanguardia y presentarlas como propias sin incurrir en los costos de capacitación e I+D necesarios para entrenar los modelos estadounidenses de vanguardia", reza el la carta de Anthropic.

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