Rutte dice a Trump que es "importante" lo que hace para evitar que Irán tenga arma nuclear

Washington, 24 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca que es "importante" lo que hace respecto a Irán para impedir que ese país obtenga un arma nuclear.

"Quiero dejar muy claro cuán importante es lo que están haciendo respecto a Irán. Ante todo, se trata de la capacidad nuclear", afirmó Rutte, después de que Trump reprochara a la OTAN no haber sido "muy amable" durante la guerra. EFE

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