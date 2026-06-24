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El ultraderechista Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

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Bogotá, 24 jun (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó la resolución que declara "electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero" como "presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030" y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

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De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones del domingo con 12,9 millones de votos (49,66 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). EFE

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