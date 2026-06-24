Brasil alcanza el promedio mundial con casi el 21% de mujeres diplomáticas por primera vez

Brasilia, 24 jun (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil divulgó este miércoles que duplicó el número de mujeres a cargo de embajadas, llegando en 2026 al 20,5 %, con lo que roza el promedio mundial del 21 %.

"Las mujeres que encabezan embajadas en el exterior pasaron de alrededor del 15 % al 20 % durante la actual gestión, son aproximadamente 40 puestos en el exterior dirigidos por mujeres", explicó en rueda de prensa la embajadora Vanessa Dolci Parise, responsable de la estrategia transversal de género del Ministerio.

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La presencia femenina en la diplomacia brasileña ha aumentado en cantidad y en calidad, según los datos divulgados, considerando un incremento de representación en los puestos más disputados, de la categoría A, en países desarrollados.

Un ejemplo es la primera embajadora brasileña en Estados Unidos, la diplomática Maria Luiza Ribeiro Viotti, que asumió el cargo en 2023, nombrada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La idea es alcanzar la paridad a largo plazo, a pesar del paso lento, que Dolci Parise matiza con el 27 % de ascensos semestrales “por encima de la presencia de las mujeres en la carrera (23 %), muy por debajo de la paridad e incluso por debajo del umbral del 30 % que solemos llamar masa crítica".

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La marcha principal hacia el cambio se destaca por las contrataciones que prácticamente se doblaron desde el 2023, cuando Lula asumió la presidencia del país.

"Hemos alcanzado un nivel del 45 % de mujeres entre las personas aprobadas en el último concurso de admisión, en total, 27 nuevas diplomáticas, entre ellas ocho mujeres negras y, por primera vez, una mujer quilombola (miembro de una comunidad descendiente de esclavos), un récord histórico", celebró Parise.

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El resultado marca una tendencia de crecimiento en los últimos tres años, desde que la cancillería identificó y corrigió un ligero desfase entre las etapas del certamen, con una "caída brusca" de mujeres durante el primer examen, de objetivo eliminatorio, que luego pasaban a la prueba siguiente, de disertación.

"Existen estudios, incluso en Brasil, que indican una tendencia a un mejor desempeño de las mujeres en las pruebas de disertaciones, lo que utilizamos también como referencia al diseñar la medida", agregó la consejera Larissa Fosca, asesora de la Secretaría General del Ministerio.

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Hasta entonces, de acuerdo con la funcionaria, cerca de la mitad de un 40 % de candidatas apenas llegaba a la segunda etapa, la más importante, cuyas redacciones extensas miden, además, el dominio del segundo idioma, francés o español.

Los números fueron divulgados el mismo día en homenaje a las mujeres en la diplomacia, creado por Naciones Unidas en 2022, el 24 de junio. EFE