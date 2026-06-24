Miércoles, 24 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

Berlín - Los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se reúnen en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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(Rueda de prensa prevista sobre las 18:00 hora local (16:00 GMT)

EEUU OTAN

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, días después de que el Pentágono dijera que quiere revisar su despliegue de tropas en Europa y volviera a subrayar su decepción con socios como España o Francia por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

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EUROPA CALOR

París/Londres/Berlín - Europa afronta una nueva jornada de temperaturas extremas en países como Francia, que pone en alerta roja este miércoles a 58 de su centenar de departamentos, mientras que Alemania se prepara para alcanzar hasta 40 grados y la ola de calor ha alterado servicios de transportes en el Reino Unido.

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ADEMÁS

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut/Jerusalén - El temor a una nueva escalada bélica de Israel vuelve a sacudir el Líbano después de que Israel incumpliera el alto el fuego con ataques en el sur del país, donde sus tropas permanecen desplegadas con la negativa a fijar un calendario de retirada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Delegaciones de Israel y del Líbano continúan negociando en Washington para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

- Se hará seguimiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para tratar de cerrar una paz definitiva.

CUBA EEUU | La Habana - Cuba continúa sumergida en una grave crisis energética y afronta una situación cada vez más complicada después de que EEUU impusiera nuevas sanciones a cinco entidades estatales de la isla a pesar del paquete de reformas impulsado por La Habana. (Foto)

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COLOMBIA ELECCIONES | Bogota - Colombia sigue esperando los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella, cuya victoria aumentaría la influencia de Donald Trump en la región.

PERÚ ELECCIONES | Lima - La victoria de la derechista Keiko Fujimori en la elección presidencial de Perú debe ser confirmada por los jurados electorales, que deben responder a la solicitud del izquierdista Roberto Sánchez de anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría el triunfo. (Texto)

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EEUU INDEPENDENCIA | Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, da comienzo a las celebraciones por los 250 años de independencia del país con un mitin de última hora después de la suspensión de conciertos ante la polémica de unos festejos partidistas y cercanos al movimiento MAGA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU JUSTICIA | Washington - Antes de su habitual receso estival, el Supremo de EE.UU. tiene previsto anunciar en los próximos días una decena de fallos, entre ellos casos que decidirán el futuro de políticas clave para el presidente Donald Trump, como su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de indocumentados o visitantes. (Foto)

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ASAMBLEA OEA | Ciudad de Panamá - Sesión de clausura de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebró esta semana en Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

ESPAÑA GOBIERNO | Madrid - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparece por primera vez para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel por corrupción y de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declarara ante un alto tribunal, acusado de tráfico de influencias entre otros delitos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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CINE 'SUPERGIRL' | Los Ángeles (EEUU) - Desaliñada, fiestera y caótica, 'Supergirl' regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza “más fuerte”, que “surge después de la pérdida y el duelo”, explicó en entrevista con EFE la directora Ana Nogueira. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

19:00 GMT.- Nueva York.- ÓPERA QUIJOTE.- Los bailarines Isaac Hernández y Herman Cornejo, estrellas del American Ballet Theater (ABT), encarnarán con orgullo latino al protagonista Basilio del clásico 'Don Quixote' que llega a la Met Opera de Nueva York el 29 de junio (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO INMIGRACIÓN.- La situación en el Centro de Detención de Inmigrantes de Trinidad y Tobago preocupa a las organizaciones de apoyo a migrantes debido al acceso limitado a los detenidos, en su mayoría venezolanos, cuyo número podría aumentar ya que las autoridades están revisando sus medidas de control migratorio. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

20:30 GMT.- Lima.- CONGRESO MINERÍA.- El vigésima séptima edición del Congreso Mundial de Minería reúne en Perú empresarios y especialistas del sector a nivel global para promover tratar los principales desafíos del sector en los años venideros. Centro de Convenciones de Lima (Texto) (Foto)

00:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de junio, tras la desaceleración al 3,94 % en mayo. (Texto)

01:30 GMT del jueves.- Washington.- EEUU OTAN.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Los Ángeles (EE.UU.) - Desaliñada, fiestera y caótica, 'Supergirl' regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza “más fuerte”, que “surge después de la pérdida y el duelo”, explicó en entrevista con EFE la directora Ana Nogueira. Por Monica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU JUSTICIA.- Antes de su habitual receso estival, el Supremo de EE.UU. tiene previsto anunciar en los próximos días una decena de fallos, entre ellos casos que decidirán el futuro de políticas clave para el presidente, Donald Trump, como su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de indocumentados o visitantes. (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este miércoles el nivel de deuda externa argentina a finales del primer trimestre de 2026. (Texto)

Nueva York.- ONU INFANCIA.- El Consejo de Seguridad celebra su debate anual sobre el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- La Asamblea Legislativa de El Salvador votará este miércoles para extender, por 30 días más, el polémico régimen de excepción, una medida contra las pandillas que suspende garantías constitucionales a toda la población y que ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar esta semana en Panamá, este miércoles se celebrarán la tercera y cuarta sesiones plenarias, en las que se tratarán, entre otros aspectos, "la cuestión de las islas Malvinas". (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO CINE.- La película puertorriqueña 'Fight Back', que llegará a la gran pantalla en noviembre y está protagonizada por Ana Isabelle y Jason Calderón, destaca el poder femenino desde la resiliencia, el amor y las artes marciales, con la participación estelar de la karateka española Sandra Sánchez. Por Esther Alaejos. (Foto) (Vídeo)

Europa

08:00 GMT.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

09:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- Se presenta el proyecto de restauración de la Logia de Rafael, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano, diseñada por Rafael y que representa uno de los ejemplos más refinados del lenguaje figurativo del siglo XVI (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE JUSTICIA INTERIOR.- La Comisión Europea presenta un paquete para fortalecer a las agencias de colaboración policial -Europol- y judicial -Eurojust- en la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo.

09:30 GMT.- Varsovia.- POLONIA REPÚBLICA CHECA.- Los ministros de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, y República Checa,Jana Černochová, dan una rueda de prensa.

10:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica el Informe de Convergencia sobre los avances que han realizado la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia para poder adoptar el euro.

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Andy Burnham, principal favorito para sustituir a Keir Starmer al frente del Gobierno británico, participa por primera vez en la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes tras ser elegido el pasado día 18 diputado por la circunscripción inglesa de Makerfield. Esta será también la primera sesión de control desde que Starmer anunció el lunes su dimisión. (Texto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, acude al pleno de la Cámara Baja para exponerse durante una hora a preguntas al Gobierno tras el Consejo Europeo de la semana pasada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Bruselas.- UE REGIONES.- La presidenta de Navarra, María Chivite, presenta un dictamen en el Comité de Regiones de la UE sobre el sector del automóvil. (Texto)

13:30 GMT.- Ginebra.- RD CONGO EBOLA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para hablar de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo y de otros asuntos de sanidad global. (Texto)

14:45 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se reúnen en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL FRONTERAS.- Ceremonia oficial de presentación del contingente de Frontex en Portugal, que contará con la presencia del ministro de Administración Interna de Portugal, el ministro del Interior de España, el secretario general del Sistema de Seguridad Interna (SSI), el embajador de España, el director ejecutivo y el director de Operaciones de Frontex. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- París.- CLUB PARÍS DEUDA.- Se celebra el Foro de París, organizado por el Club de París que reúne a los principales acreedores públicos, con el FMI y el Banco Mundial.

17:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO SUBASTAS.- Una de las obras más representativas de Lucian Freud, uno de los grandes pintores ingleses del siglo XX, ‘Sleeping by the Lion Carpet (Durmiendo junto a la alfombra del león), valorado en 35 millones de libras (40 millones de euros) sale por primera vez a subasta en Sotheby's Londres. (Texto)

Londres.- R.UNIDO SUBASTAS.- Subasta pública de la tela Nympheas de Claude Monet, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras). Casa de subastas Sotheby´s (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Al menos 50 millones de rusos apoyan la firma de un acuerdo de paz en Ucrania a menos de tres meses de las elecciones parlamentarias, según comentó a EFE Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Los trabajadores en el sector restauración y turismo en Grecia están hoy de huelga todo el día para exigir aumentos salariales, reforzar de los mecanismos estatales de control contra el trabajo no declarado y para cobrar todas las horas extra trabajadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en el foro de debates Lecturas Primakov, en Moscú.

París.- MODA PARÍS.- París celebra su segunda jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Kenzo y Dior Hombre, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- GUERRA MUJERES.- En el momento de mayor número de conflictos armados desde 1946, las mujeres no solo sufren de manera desproporcionada la guerra, sino que son el primer y más efectivo escudo de contención y atención humanitaria. Antes que las agencias internacionales o los convoyes de ayuda logren sortear los frentes y las restricciones de algunos países, las redes locales de mujeres están atendiendo y cuidando en la primera línea. Por Irene Escudero (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Inauguración conjunta de las exposiciones 'Tengo un coco contigo', de Bernardo Medina, 'Geometría Americana', del colectivo PSJM, y 'American Latinos 1935–1945', de Alberto Ferreras, con motivo del 250 aniversario de la independencia de EEUU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos.

El Cairo.- EMIRATOS POLICÍA.- Continúa por segundo día la quinta edición de la Cumbre Mundial de la Policía, organizada por la Policía de Dubái, bajo el lema 'Conectados para generar impacto: Uniendo a la policía mundial para salvaguardar a las generaciones futuras'.

Riad.- ARABIA SAUDÍ TURISMO.- La cumbre Future Hospitality Summit, donde se reúnen responsables de la toma de decisiones de inversión en el sector hotelero más influyentes del mundo, termina hoy en Riad después de tres días de encuentro en la capital de Arabia Saudí.

Tánger.- CUMBRE GOBIERNOS LOCALES.- Celebración del Congreso Mundial de CGLU y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.

Tel Aviv.- ISRAEL JUSTICIA.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declara este miércoles en el Tribunal del Distrito de Tel Aviv, en el que se prevé será su penúltimo testimonio en el juicio que enfrenta por cargos de corrupción y fraude. (Texto)

Bengasi.- LIBIA DERECHOS HUMANOS.- Se cumple un mes de la detención de 10 activistas en el este de Libia, que formaban parte del convoy terrestre que partió de Argelia rumbo a Gaza con ayuda humanitaria el 8 de mayo, entre ellos, la periodista española Alicia Armesto. (Texto)

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Segundo día de huelga de los sectores bancario, financiero y de seguros de Túnez, de los tres convocados, para exigir mejoras laborales.

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA CONFLICTO.- Quinto aniversario del asesinato en el norte de Etiopía en 2021 de tres cooperantes de Médicos Sin Fronteras (MSF), incluida la española María Hernández y dos etíopes.

Asia

Dalian.- FORO ECONÓMICO.- Se celebra en la localidad nororiental china de Dalian la Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como 'Davos de Verano', organizada por el Foro Económico Mundial. (Texto)

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visita la accidentada central nuclear de Fukushima durante su viaje a Japón. (Texto)

Tokio.- JAPÓN CANADÁ.- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, mantiene una reunión ministerial en Tokio con su homólogo canadiense, David McGuinty, para profundizar la cooperación militar bilateral de cara a la seguridad del Atlántico y el Indopacífico.

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El primer ministro de Bangladés, Tarique Rahman, comienza una visita oficial a China que se produce en un momento de recomposición política en su país, tras la caída en agosto de 2024 de Sheikh Hasina.

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés continúa sus maniobras de "preparación para el combate", pensadas para verificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la presión militar de China.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, prosigue su visita oficial a China.

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reúne en Seúl con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, para revisar la implementación de proyectos de cooperación.

Tokio.- JAPÓN CULTURA.- ‘Vivir por y para tu ídolo’ es la filosofía que siguen miles de japoneses que desde este miércoles se darán cita en el ‘Oshikatsu Expo’, una feria que pone en el centro a la figura del fan al tiempo que genera debate sobre el consumismo extremo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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