Mujeres en los conflictos armados: primer escudo humanitario y sin voz en la paz

Irene Escudero

Madrid, 24 jun (EFE).– En el momento de mayor número de conflictos armados desde 1946, las mujeres no solo sufren de manera desproporcionada la guerra, sino que son el primer y más efectivo escudo de contención y atención humanitaria.

Antes que las agencias internacionales o los convoyes de ayuda logren sortear los frentes y las restricciones que algunos países ponen de acceso a la población, las redes locales de mujeres están atendiendo y cuidando en primera línea.

Sin embargo, esta labor crucial enfrenta la asfixia financiera provocada por los recortes de la ayuda internacional y la histórica exclusión de las mujeres en las mesas donde se negocia la paz.

"Ya sea un conflicto, ya sea la crisis climática, ya sea la instrumentalización de la violencia sexual, siempre son las mujeres las que están en primera línea sufriendo más debido al nivel de impunidad y de conflicto que hay en el mundo en este momento", advierte a EFE Tom Fletcher, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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Los datos respaldan la gravedad de sus palabras. En Ucrania, por ejemplo, en cuatro años, "han sido asesinadas al menos 4.994 mujeres, y ha habido al menos 1.000 niñas que han sido heridas producto de la guerra", recuerda a EFE Belén Sanz, directora regional de ONU Mujeres para Europa y Asia Central.

A pesar de ello, Sanz destaca que las mujeres ucranianas se mantienen "a pie de paz", defendiendo en sus comunidades el acceso a servicios básicos, liderando iniciativas de empleo y dando atención directa en las zonas donde el conflicto impacta con mayor fuerza.

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Esta resistencia comunitaria no es un fenómeno nuevo, sino un pilar histórico en contextos de crisis prolongadas. Así lo define la activista palestina Huda Abuarqub: "Esta es nuestra historia. Las mujeres fueron las que salvaron a la comunidad después del genocidio, de la guerra o el desplazamiento, la Nakba. Salvaron la identidad del lugar y de la gente, el patrimonio, el bordado, la cocina, los olivos... Y fueron las que crearon un espacio para el diálogo interno para que las familias no pelearan".

La labor de estas organizaciones de base se realiza en entornos donde la violencia contra las mujeres -sobre todo la sexual- es un arma más de guerra.

Fletcher relata casos recientes en Haití, donde organizaciones de mujeres lideran el apoyo a supervivientes de violencia sexual, un patrón que se repite en Goma (este de la República Democrática del Congo) y en Darfur (Sudán), donde colectivos locales auxilian a víctimas de violaciones grupales.

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No obstante, la falta de recursos agrava la vulnerabilidad, y ese fue uno de los puntos que se abordó recientemente en Madrid en la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, en la que participaron Fletcher, Sanz y Abuarqub.

Fletcher describe cómo los recortes a la ayuda internacional -sobre todo los de Estados Unidos, que era el principal país financiador- obligan a tomar decisiones inhumanas sobre qué servicios mantener abiertos.

"Las mujeres me dicen que están perdiendo a sus hijos porque tienen que pedalear en bicicleta tres horas más para llegar a la clínica debido a que hemos cerrado el centro médico. Me dicen que tienen que tomar anticonceptivos antes de pasar por un punto de control debido a la amenaza de violencia sexual", lamenta.

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Y mientras las mujeres, con sus labores esenciales de cuidados, son las que mantienen a los países en marcha durante las crisis, son marginadas cuando llega el momento de negociar.

Abuarqub recuerda cómo "las fuertes mujeres palestinas que mantuvieron unida a la sociedad" fueron empujadas a un lado tras los Acuerdos de Oslo, cuando los liderazgos masculinos regresaron del exilio para asumir el mando.

La activista, que ha dedicado 25 años de su vida a la paz, expresa la frustración de su pueblo ante la inacción internacional frente a su sufrimiento diario: "Siento que el mundo nos falló. Le dimos al mundo una oportunidad. Aceptamos todo... Cumplimos con cada demanda internacional que nos llegaba de los estadounidenses. Y descubrimos que los estadounidenses no son honestos".

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Para que la asistencia humanitaria se traduzca en una estabilidad real, el enfoque debe cambiar: "Sabemos que la acción humanitaria es más efectiva cuando está liderada por mujeres, que la pacificación es más efectiva cuando está liderada por mujeres", concluye Fletcher.

"La búsqueda de la paz es el mayor nivel de garantía de protección que podemos dar a las mujeres, y las mujeres tienen que estar en la mesa para que la paz sea sostenible", zanja Sanz. EFE

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