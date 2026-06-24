Las demandas de divorcio alcanzan las 20.832 en el primer trimestre, un 14,1% menos que en el mismo periodo de 2025

Los órganos judiciales registraron un total de 20.832 demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) durante el primer trimestre de 2026, lo que supone 14,1% menos respecto al mismo trimestre de 2025, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno del Poder Judicial indica que todos los tipos de demanda -tanto las de divorcio como las de separación, consensuadas y no consensuadas- disminuyeron respecto al mismo periodo de 2025, si bien las que lo hicieron de forma más acusada fueron las no contenciosas.

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En este sentido, detalla que las 6.904 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 26,9%, mientras que las 13.186 demandas de divorcio consensuado representan una disminución del 5,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Por su parte, las demandas de separación no consensuada (177) decrecieron en un 30,3% y las demandas de separación consensuada (549) lo hicieron en un 3,5% respecto al año anterior.

Asimismo, se presentaron 16 demandas de nulidad durante el primer trimestre del año frente a las 19 presentadas de enero a marzo de 2025, lo que representa un 15,8% menos.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Navarra, con 52,4; Comunidad Valenciana, con 49,6 y Baleares, con 49,3.

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También por encima de la media nacional, que fue de 42,4 demandas por cada 100.000 habitantes, se hallan Asturias, con 47,2; Cantabria, con 44,8; Murcia, con 44,3; Aragón, con 44,2; Castilla-La Mancha, con 44, y Andalucía, con 43,8. Los territorios con las tasas más bajas fueron Castilla y León, con 36,1; País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; Madrid, con 37,4; Extremadura, con 39,7; Galicia, con 41; Cataluña, con 41,4, y Canarias, con 41,7.

En el periodo analizado se presentaron 3.656 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 2%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 6.380, tuvo una variación a la baja del 26,6%.

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Finalmente, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.877, se mantuvieron estables al mostrar una reducción interanual del 0,3%, mientras que las no consensuadas, 5.646, disminuyeron un 22,7%.