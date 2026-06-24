Honor renueva su MagicBook 16 con Intel Core Ultra 5, autonomía de hasta 14 horas y diseño resistente y ligero

Honor ha lanzado su nuevo portátil MagicBook 16 para este año 2026, que llega con un diseño resistente y ligero con un peso de 1,64 Kg, además de ofrecer una autonomía superior a las 14 horas y un alto rendimiento con el procesador Intel Core Ultra 5, que ofrece hasta 52W de potencia.

La tecnológica china ha detallado que busca reforzar su presencia en el segmento de productividad con una propuesta de ordenador portátil centrada en la movilidad, la autonomía y el rendimiento, de cara a acompañar a los profesionales y usuarios en sus tareas del día a día.

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En este marco, ha lanzado el nuevo Honor MagicBook 16 que, a pesar de ofrecer un formato grande gracias a su pantalla de 16 pulgadas, se trata de un equipo con un chásis ligero de solo 1,64 Kg de peso y 15,9 milímetros de grosor.

Además, Honor también ha apostado por un diseño resistente, al emplear materiales como un metal acabado en una textura arenosa y obtener la certificación SGS Exceptional Reliability, que reconoce la resistencia del equipo frente a distintas situaciones, incluso de condiciones extremas.

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Siguiendo esta línea, el teclado cuenta con el certificado IPX 2 frente a salpicaduras, gracias a un sistema interno de drenaje diseñado para proteger los componentes críticos de posibles caídas de líquido.

En lo relativo al rendimiento y potencia, el nuevo MagicBook 16 está impulsado el procesador Intel Core Ultra 5 325, que cuenta con la nueva arquitectura de Intel Panther Lake y está fabricado mediante el proceso Intel 18A. Con ello, combina cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia, equilibrando potencia y consumo energético.

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Junto a este procesador, se acompaña de un sistema de refrigeración que utiliza un ventilador de gran tamaño, un 'heat pipe' D12 y un conjunto ampliado de aletas de disipación. Esto permite alcanzar hasta 52 W de potencia sin reducir el rendimiento durante tareas exigentes.

La batería, por su parte, cuenta con una capacidad de 80 Wh. Además, se combina con la tecnología de optimización Honor Turbo X, con lo que Honor asegura una autonomía superior a las 14 horas en un uso habitual.

La compañía también ha detallado que el cargador cuenta con tecnología GaN de 65 W y añade compatibilidad con carga inversa PPS de hasta 60 W para cargar 'smartphones', tabletas u otros dispositivos.

Finalmente, Honor ha subrayado la experiencia visual que ofrece el MagicBook 16, con una pantalla FullView de 16 pulgadas, resolución WQXGA y tasa de refresco de 120 Hz, con una relación de pantalla-cuerpo del 92,5 por ciento.

Además, incorpora la tecnología AI Defocus Display que, impulsada por inteligencia artificial (IA), ayuda a reducir la fatiga visual durante las largas jornadas de uso de pantalla. Esta tecnología lleva a cabo una simulación óptica de desenfoque.

Con todo, el nuevo Honor MagicBook 16 2026 está disponible en España en color gris por 1.199 euros, asimismo, se integra en el ecosistema de dispositivos de la marca a través de Honor WorkStation.