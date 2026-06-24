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El Valencia Basket gana su segunda Liga en el Palau

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El Valencia Basket ha ganado este miércoles al Barça (84-108) en el Palau Blaugrana, en el cuarto partido de la final del 'Playoff', para poner el 3-1 definitivo y proclamarse, por segunda vez en su historia, campeones de la Liga Endesa ante un Barça que no pudo forzar el quinto y definitivo duelo en el Roig Arena.

Fue un auténtico partidazo el del Valencia Basket en este segundo duelo en un Palau Blaugrana que dijo adiós, de la forma no deseada, a su técnico Xavi Pascual y a un Jan Vesely que se retira. La fiesta fue 'taronja' sin discusión, con un Jean Montero (23 puntos) en modo 'MVP' y una máxima renta de 27 puntos que dejó claro que esta Liga Endesa iba a ser para Valencia Basket.

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Los 'taronja', mejores en el global de una final que estuvo más igualada de lo previsto, no necesitaron volver a su feudo para conquistar esta Liga Endesa, que suman a la única que tenían en su palmarés, la de 2017, y olvidando el mal sabor de boca de la final perdida el año pasado y cobrándose la revancha de la derrota ante el Barça en 2003.

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