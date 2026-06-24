El fabricante de armas KNDS cotizará en las bolsas de París y Fráncfort

El fabricante paneuropeo de armamento KNDS ha anunciado su intención de realizar una oferta pública inicial (OPI) y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en las bolsas de París y Fráncfort.

La oferta consistirá en la venta de hasta el 20% del capital social de KNDS por GIAT Industries, sociedad holding propiedad del Estado francés, y Wegmann & Co, sociedad holding privada alemana.

En este sentido, se prevé llevar a cabo colocaciones privadas entre inversores institucionales en diversas jurisdicciones, mientras que no se prevé ninguna oferta pública en ninguna jurisdicción.

En el marco de la OPI, la República Federal de Alemania ha alcanzado un acuerdo preliminar con Wegmann, que hasta ahora controlaba la mitad de la compañía, para adquirir el 40% del capital social ordinario de KNDS a través del banco público KfW.

PUBLICIDAD

De este modo, tras la salida a bolsa de KNDS, se prevé que tanto GIAT como KfW posean cada una un 40% del capital social ordinario del fabricante de defensa, mientras que el 20% restante corresponderá a 'free float'.

A este respecto, se prevé un periodo de inmovilización de 10 años tanto para GIAT como para KfW en el que no se permitirá la venta de acciones de KNDS que reduzca la participación respectiva por debajo del 30% sin la previa aprobación de la otra parte.

PUBLICIDAD

"Europa está entrando en una nueva era de defensa y seguridad. Las fuerzas armadas se están modernizando rápidamente y reconstruyendo capacidades críticas de defensa terrestre", ha destacado Jean-Paul Alary, consejero delegado de KNDS, para quien la compañía se encuentra "en una posición privilegiada" para apoyar esta transformación al combinar la escala europea con una sólida base industrial nacional.

"La salida a bolsa prevista es un paso lógico para KNDS. Aumentará nuestra agilidad estratégica y respaldará la inversión continua en capacidad, innovación y tecnologías de última generación", ha añadido el ejecutivo, destacando la intención del Gobierno alemán de convertirse en accionista principal del fabricante junto con el Estado francés.

PUBLICIDAD

El fabricante de sistemas de defensa terrestre opera una plataforma industrial paneuropea con aproximadamente 11.000 empleados en 32 centros de producción y servicio en 12 países. En 2025, generó ingresos por 4.400 millones de euros, un EBIT de 661 millones y un flujo de caja libre de 980 millones de euros.

De cara al presente ejercicio, KNDS prevé un crecimiento de los ingresos de alrededor del 30%, impulsado por una fuerte demanda en todos los segmentos. Se espera que KNDS Land Systems France continúe creciendo ligeramente por encima de su tasa de crecimiento de 2025, mientras que se prevé que KNDS Land Systems Germany acelere significativamente su crecimiento, que se espera que sea más del doble de la tasa alcanzada durante el período 2023-2025.

PUBLICIDAD

Excluyendo los costes no recurrentes relacionados con la salida a bolsa, prevé alcanzar un margen EBIT de alrededor del 12% en 2026, una disminución con respecto a 2025 debido a la ampliación inicial de los grandes programas nacionales y a la no recurrencia de ciertos contratos altamente rentables que ya se han ejecutado.

Asimismo, KNDS prevé lograr un flujo de caja libre superior a 250 millones de euros en 2026 (excluidos los costes relacionados con la salida a bolsa), mientras que el gasto de capital en activos fijos será de aproximadamente 750 millones de euros, impulsado principalmente por la expansión de KNDS Land Systems en Alemania.

PUBLICIDAD

En el medio plazo, la compañía de armamento prevé unos ingresos anuales de entre 11.000 y 12.000 millones de euros, impulsados por un fuerte crecimiento en todos los segmentos y la aceleración del gasto mundial en defensa, destacando principalmente el impulso esperado de KNDS Land Systems Alemania, cuyos ingresos se prevé que se tripliquen aproximadamente con respecto a los niveles de 2025, mientras que los de KNDS Land Systems Francia y KNDS Ammunition aumentarán prácticamente al mismo ritmo y ligeramente por debajo del grupo.