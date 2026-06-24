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El cantante Daryl Hall revela que se ha sometido a un trasplante de riñón

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Redacción Internacional, 24 jun (EFE).- El cantante estadounidense Daryl Hall, ha revelado que se ha sometido recientemente a un trasplante de riñón que le permitirá retomar su actividad profesional en unos meses, ya que nota mejoría en su estado de salud.

"¡Hola a todos! Quería que supieran que recientemente recibí un trasplante de riñón de un donante vivo muy amable y generoso", escribió Hall en sus perfiles de redes sociales.

El componente del famoso dúo Hall and Oates añadió que la operación "sucedió hace un par de semanas" y que empieza a sentirse mejor. "¡Según mis médicos, fue un éxito total!", subrayó.

Hall escribió además que “debería estar recuperado en unos meses”, y añadió que pronto se estrenarían más programas de su serie 'Daryl’s House'.

El cantante de "Maneater", de 79 años, no ha concretado más detalles sobre porqué necesitó la intervención ni sobre el tiempo que estuvo enfermo.

Según The Hollywood Reporter (THR), más allá de su salud, uno de los acontecimientos más notables en la vida del artista de Pensilvania en los últimos años fue su disputa legal con John Oates después de que su excompañero de banda intentara vender su parte de la empresa conjunta, calificando la acción de "máxima traición a la sociedad".

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Esa demanda concluyó discretamente en un arbitraje el pasado agosto, aunque no se conocen detalles sobre cómo se resolvió el asunto ni cuáles fueron los términos del desistimiento voluntario, agrega la publicación. EFE

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