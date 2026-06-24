Cinco niños muertos y siete heridos en Yemen en explosión mientras recogían chatarra

Saná, 24 de jun (EFE) - Al menos cinco niños murieron y otros siete resultaron heridos cuando un artefacto explosivo sin detonar se activó mientras recogían chatarra en una provincia del sur de Yemen, un suceso que la organización Save the Children calificó en un comunicado como el más mortífero para los niños en lo que va de año.

La explosión ocurrió el martes en la provincia sureña de Dalea, a unos 250 kilómetros al sur de la capital yemení, Saná, y uno de los frentes de batalla entre las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes, alineados con Irán.

PUBLICIDAD

Los niños, de entre siete y trece años, encontraron el artefacto explosivo mientras recogían chatarra para venderla y, creyendo que era un juguete, comenzaron a jugar con él antes de que explotara, indicó la nota de la organización difundida en las últimas horas.

Save the Children indicó que su equipo presta asistencia médica a algunos de los niños heridos que -aclaró- sufrieron múltiples heridas de metralla en el pecho, el abdomen y las extremidades.

"Es indignante que, tras una década de conflicto, los niños de Yemen sigan pagando con sus vidas la doble amenaza de los restos explosivos de guerra y el trabajo infantil", denunció en la nota la directora de Save the Children en Yemen, Rishana Haniffa.

PUBLICIDAD

Lamentó que "las lesiones causadas por explosivos pueden provocar discapacidades permanentes, llegando incluso a la amputación de extremidades o a la pérdida de la vista o el oído", y llamó una vez más a las partes en conflicto a "reducir la escalada de la crisis, cesar el uso de armas explosivas y respetar el derecho internacional humanitario para evitar mayores daños a la población civil".

También instó a los donantes a aumentar la financiación para la remoción de municiones sin explotar en Yemen, la asistencia a las víctimas y los programas de educación sobre el riesgo de minas.

Según la organización humanitaria, al menos 511 de las 1.200 víctimas infantiles registradas en Yemen desde la tregua negociada por la ONU en 2022 fueron causadas por minas terrestres y restos explosivos de guerra.

Yemen sigue siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo tras más de una década de conflicto, mientras las organizaciones humanitarias alertan que los restos explosivos de la guerra continúan representando una amenaza mortal para la población civil, en particular para los niños. EFE

PUBLICIDAD