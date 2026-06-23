Trump insiste en inspecciones nucleares en Irán a organizar "en el momento oportuno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del acuerdo, apuntando a que estas tendrán lugar "en el momento oportuno".

Los iraníes "se equivocan, saben que se equivocan". "Nos lo dijeron internamente y y lo tenemos comprobado al cien por cien. Si tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Pensilvania, al ser interrogado por el desmentido del Gobierno de Irán ante estas afirmaciones.

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El inquilino de la Casa Blanca, preguntado por las supuestas visitas de inspectores del OIEA en Irán, ha indicado que estas tendrán lugar "en el momento oportuno". "No hay prisa, pero estarán sobre el terreno en el momento oportuno", ha agregado.

"Si quieren problemas, que tengan un arma nuclear. Nos va muy bien con Irán. Han sido diezmados y estamos negociando con ellos; veremos cómo resulta. Y ahora mismo, se extrajeron 19 millones de barriles de petróleo, la mayor extracción en la historia del estrecho de Ormuz. Nuestra bolsa está por las nubes y los precios del petróleo se están desplomando", ha celebrado antes de reiterar que "lo más importante es que Irán no tendrá un arma nuclear".

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Las autoridades iraníes han negado este mismo martes contactos con el director general del OIEA, Rafael Grossi, al tiempo que ha rechazado que sus inspectores vayan a hacer revisiones en instalaciones dañadas durante la guerra, después de que Washington apuntara a inspecciones nucleares de manera inmediata en el país centroasiático.

Por otra parte, Trump ha insistido además en que los fondos iraníes que se liberen se empleará para la adquisición de productos a agricultores estadounidenses, un extremo que anunció en la víspera y que también ha sido desmentido por Teherán.

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"Tenemos a Irán en una situación sin precedentes. Esto debería haberlo hecho otros presidentes en 47 años. Su Ejército ha sido completamente aniquilado. Su liderazgo ha sido aniquilado. (...) No tienen una buena posición para negociar. Pero a pesar de eso, el dinero que se saque de Irán irá a parar a nuestros agricultores para comprar maíz, soja y trigo", ha asegurado, alegando que en el país asiático "tienen un problema de hambre, de alimentos, de medicinas". "Tienen muchos problemas y tienen inflación", ha reiterado.