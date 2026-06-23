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La Roda recibirá a 14 equipos de baloncesto de seis países en el Torneo U12 Future Stars del 1 al 5 de julio

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El Torneo Internacional La Roda U12 Future Stars celebrará su vigésimo octava edición del 1 al 5 de julio en La Roda, donde reunirá a 14 equipos procedentes de España, Alemania, Bélgica, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico.

Durante la presentación del torneo, en la que ha participado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, se ha valorado el trabajo realizado durante casi tres décadas por el Club Polideportivo La Roda para convertir esta cita en una referencia del baloncesto de cantera.

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Asimismo, según informa el Gobierno regional, se ha destacado que eventos de estas características fomentan valores como la convivencia, el esfuerzo, la amistad y los hábitos de vida saludables, al tiempo que ofrecen a cientos de niños y niñas una experiencia deportiva y personal única.

Entre los participantes figuran algunas de las canteras más prestigiosas del panorama internacional, de equipos como Real Madrid, Würzburg Baskets, Telekom Baskets Bonn, Dubai Basketball o Team Barea.

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