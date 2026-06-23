La Eurocámara alerta de que el mundo está "muy lejos" de cumplir los ODS y pide más apoyo de la UE

Los eurodiputados de las comisiones de Desarrollo y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo han alertado este martes de que la comunidad internacional está "muy lejos" de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por Naciones Unidas para 2030 y han pedido a la Unión Europea reforzar su liderazgo y aumentar su apoyo financiero, especialmente tras la reducción de la ayuda internacional y la suspensión de buena parte de los fondos de Estados Unidos.

En un informe aprobado por ambas comisiones con 66 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones, los parlamentarios advierten de que el debilitamiento de la ayuda oficial al desarrollo está agravando la brecha anual de financiación necesaria para alcanzar la Agenda 2030, que cifran en unos 4 billones de dólares, por lo que reclaman a la UE y a los Estados miembro asumir un papel más activo para garantizar una financiación "adecuada y sostenida" que permita cumplir los compromisos internacionales.

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Asimismo, defienden que el próximo presupuesto comunitario a largo plazo para el periodo 2028-2034 debe alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y respaldarse con compromisos financieros "ambiciosos", tanto para impulsar el desarrollo sostenible como para reforzar la lucha contra el cambio climático.

En particular, piden financiación adicional para la mitigación y adaptación climática, así como para compensar las pérdidas y daños derivados del cambio climático, en línea con los compromisos asumidos en la COP29. También apuestan por movilizar más inversión privada y reforzar instrumentos europeos como la iniciativa 'Global Gateway' para promover infraestructuras sostenibles y el desarrollo económico y social en los países socios.

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El informe alerta además de que los avances registrados desde la adopción de los ODS en 2015 siguen siendo insuficientes en ámbitos como el acceso al agua y al saneamiento, el desarrollo urbano sostenible, la energía o la adaptación al cambio climático, e incluso advierte de retrocesos en algunas áreas.

Los eurodiputados atribuyen esta situación al aumento de los conflictos y de las tensiones geopolíticas, así como a las emergencias sanitarias y humanitarias y a la denominada "triple crisis planetaria", integrada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

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El informe será sometido ahora al pleno del Parlamento Europeo durante la sesión de julio en Estrasburgo (Francia) y servirá de base para la posición que defenderá la Eurocámara en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Nueva York del 7 al 15 de julio.