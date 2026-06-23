Dos años y medio de cárcel para 13 personas por organizar una pelea de perros en Colombia

Bogotá, 23 jun (EFE).- Trece personas fueron condenadas a dos años y medio de prisión por organizar y participar en una convención internacional clandestina de peleas de perros realizada en una finca de La Calera, municipio aledaño a Bogotá, informó este martes la Fiscalía General.

Según la acusación, los sentenciados aceptaron los cargos por "los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica".

La investigación del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) estableció que el evento se realizó el pasado 14 de marzo en una finca de la vereda Aurora Alta, donde los organizadores acondicionaron un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para los asistentes, además de un cuadrilátero de madera destinado a los enfrentamientos entre los animales.

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Durante un operativo de registro en el inmueble, las autoridades encontraron dos perros muertos que presentaban lesiones traumáticas visibles y signos de violencia, y rescataron 12 canes, de los cuales seis presentaban daños físicas y psicológicos compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de actividades.

Por estos hechos fueron capturadas las 13 personas ahora condenadas, entre las que figuran nueve ciudadanos de Ecuador, Venezuela y la República Dominicana, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar en las peleas.

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También fueron condenados cuatro colombianos, entre ellos el señalado organizador de la convención, Julián Esteban León Ramírez, y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández.

Las peleas de perros están prohibidas en Colombia desde la aprobación en 2025 de la Ley Ángel, que los protege del maltrato y señala que la persona que genere su muerte puede incurrir en penas de prisión de hasta cuatro años y millonarias multas.

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La sentencia impuesta es de 31 meses y 15 días de prisión para cada uno de los responsables, además del pago de una multa equivalente a 49,9 millones de pesos (alrededor de 14.500 dólares)

La decisión judicial también les impuso una inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la tenencia y el cuidado de animales durante el mismo tiempo de la condena. EFE