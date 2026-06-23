Urtasun anuncia la celebración del Foro Internacional para la Cultura Palestina el próximo mes de julio en Madrid

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que los próximos 14, 15 y 16 de julio Madrid acogerá el Foro Internacional para la Cultura Palestina, una iniciativa organizada conjuntamente por los Ministerios de Cultura de España y Palestina, que se inaugurará en el Museo Nacional del Prado y con sesiones en el Museo Nacional Reina Sofía.

Así lo ha adelantado el titular del departamento de Cultura durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados para informar sobre los avances y retos de su Ministerio.

"Contará con la presencia en nuestro país del ministro palestino de Cultura y de representantes institucionales, culturales y sociales de numerosos países. Este foro nace de una convicción profunda: la cultura es una de las primeras víctimas de cualquier proceso de destrucción masiva o de cualquier intento de borrar la identidad de un pueblo", ha detallado.

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La cita, ha explicado Urtasun, se orientará a definir "prioridades", mecanismos de financiación y acciones concretas para la "recuperación y reconstrucción" del sector cultural palestino. El ministro ha mencionado iniciativas similares impulsadas recientemente para Ucrania.

Concretamente, la conferencia inaugural del día 14 será en el Museo del Prado pero las sesiones temáticas con delegaciones ministeriales --que girarán en torno al patrimonio histórico, arte, literatura y cine palestinos-- tendrán lugar en el Reina Sofía, durante la jornada del 16 de julio.

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Además del propio foro institucional, habrá una programación paralela bajo el nombre de 'Ágora por Palestina', un espacio en el que se presentarán proyectos culturales, iniciativas de "solidaridad".

Por otro lado, Urtasun ha adelantado que el próximo mes de septiembre se hará público el concurso para los proyectos de transformación y adecuación del histórico edificio del NO-DO, que se va a convertir en el futuro Museo del Cine.

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"Damos así un paso decisivo para convertir un espacio tan simbólico de nuestra historia audiovisual en una institución cultural de referencia para las próximas generaciones", ha apuntado.

RECLAMACIÓN DE DOCUMENTOS A LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO

Por otro lado, en su intervención, el titular del departamento de Cultura ha instado a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, tras estudiarlos y determinar que se trata de "documentos de titularidad pública".

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Esta noticia llega semanas después de que la Audiencia Nacional (AN) acordase admitir a trámite recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra la resolución de Cultura que que insta su extinción definitiva.

Asimismo, Urtasun se ha referido a la reforma del Código Penal de PSOE y Sumar que busca la despenalización de los delitos de opinión. Ambas formaciones han acordado desbloquear la norma esta semana después de llevar más de dos años en el 'congelador'.

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"Lo he dicho estos días: una democracia madura no puede responder a la crítica, al humor, a la sátira o a la creación artística con el Código Penal. La mejor manera de proteger una democracia no es castigar la discrepancia, sino reforzar la libertad de expresión. Por eso esta reforma no desprotege a nadie. Lo que hace es ampliar derechos y homologar nuestra legislación a los estándares europeos de protección de las libertades fundamentales", ha apuntado.

Entre las peticiones que se han dirigido a Urtasun durante la Comisión de Cultura, la diputada del PP María Soledad Cruz-Guzmán ha recordado al ministro que el sector de las galerías de arte lleva años reclamando una baja del IVA y que la semana pasada se manifestó ante su Ministerio.

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Al respecto, Urtasun ha reconocido que es un "reto" y aunque ha reiterado su posición a favor de transponer la Directiva europea que permite que el arte español pueda competir con países vecinos --como Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal que desde 2022 adoptaron porcentajes reducidos del 5% hasta el 8% frente al 21% español--, ha señalado que la situación está "bloqueada" con el Ministerio de Hacienda.

"Le admito que tenemos un reto aquí. Esto se lo admito. Saben que me he manifestado abiertamente a favor de esa reducción. Tenemos un problema de 'dumping' en la Unión Europea, evidente (...) Mientras no exista una armonización fiscal, nosotros no podemos seguir trabajando, nuestro arte contemporáneo no puede seguir trabajando con un IVA menos competitivo que el resto de países. Usted sabe cuál es mi opinión. Y aquí no terminamos de desbloquear este asunto con Hacienda, pero vuelvo a reiterar mi posición", ha respondido Urtasun al PP.

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ESTE LUNES, "DÍA RÉCORD DE PETICIÓN DEL BONO CULTURAL"

Por otro lado, los diputados de Vox han acusado al ministro de querer "comprar" a los jóvenes con el Bono Cultural Joven 2026, que ha presentado Urtasun este lunes y que ya han solicitad 10.000 jóvenes. En esta edición la novedad es que se podrá destinar también para la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

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En ese sentido, el diputado Joaquín Robles López ha asegurado que "los jóvenes son de Vox" y que no les votan. "Permitanme recordarles que ayer fue un día récord de petición del Bono Cultural en los últimos años. Nunca antes, en un primer día del lanzamiento del Bono Cultural, hemos tenido tantas solicitudes. Imagínense el éxito que tiene entre los jóvenes", ha respondido Urtasun.

En cuanto al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que ha superado en el Congreso su primera votación con el rechazo de las dos enmiendas de totalidad con las que PP y Vox buscaban tumbar una norma, Urtasun ha invitado a los 'populares' a que ocupen una de las sillas para la negociación.

"Usted presentó una enmienda a la totalidad y trató de paralizar la tramitación de la ley en contra de la opinión del sector. Perdona que le diga: en contra de la opinión del sector. Y eso tengo que decírselo. A pesar de todo esto, hoy les quiero volver a tender la mano. Si ustedes quieren participar de la elaboración de una gran ley del cine, hay una silla para ustedes en la mesa de negociación", ha asegurado el ministro.

Por su parte, Cruz-Guzmán ha pedido a Urtasun que detallase si los incentivos que anunció con el texto de la ley --el ministro ha asegurado que está hasta "el máximo" que permite la UE-- contarán con la "aprobación" de Hacienda.