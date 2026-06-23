México coloca 6.300 millones de dólares para reducir vencimientos de deuda externa

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció este martes una operación de financiamiento en los mercados internacionales por 6.300 millones de dólares, con el objetivo de recomprar deuda externa de corto plazo y reducir en un 37 % las amortizaciones programadas para los próximos tres años.

La operación consistió en la emisión de un bono a 11 años con vencimiento en 2037 por 4.800 millones de dólares y una tasa cupón de 6,25 %; así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por 1.500 millones de dólares y una tasa cupón de 6,75 %, informó la dependencia en un comunicado.

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Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra anticipada de bonos de deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2029, como parte de la estrategia del Gobierno mexicano para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y reducir riesgos de refinanciamiento.

Según Hacienda, la operación permitirá recomprar el 100 % de los bonos denominados en dólares que vencen en 2027 y 2028, además de disminuir los vencimientos de bonos en euros programados para 2029.

La dependencia precisó que la transacción no implica un aumento de la deuda pública, sino un refinanciamiento de pasivos existentes.

La colocación despertó un fuerte interés entre los inversionistas internacionales, al registrar una demanda máxima de 20.693 millones de dólares, equivalente a 3,3 veces el monto colocado, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales de todo el mundo.

La SHCP señaló que estas operaciones permitirán eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, reducir los vencimientos en euros de 2029 y extender la vida media del portafolio de deuda externa del país, fortaleciendo además la administración de liquidez del Gobierno federal.

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Asimismo, aseguró que la transacción se realizó dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso para 2026 y la enmarcó en su estrategia de manejo prudente de las finanzas públicas.

Con esta operación, el Gobierno mexicano busca disminuir presiones financieras de corto plazo y mejorar el perfil de su deuda externa en un contexto de elevadas tasas de interés internacionales y volatilidad en los mercados globales. EFE