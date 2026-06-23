Detenidas seis personas por los daños en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washignton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la detención de seis personas y la citación de otras siete a las que acusa de provocar grietas en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, que habrían provocado una proliferación de algas.

"Seis personas han sido arrestadas y siete han recibido citaciones por los daños causados al ahora hermoso estanque reflectante de nuestro país. La hendidura de 107 metros, hecha con un cuchillo muy afilado o navajas, en realidad consiste en numerosos cortes a lo largo de 107 metros. Fue un acto deliberado y delictivo, y alguien tuvo que trabajar arduamente, probablemente en la oscuridad de la noche, para provocar tal daño", ha asegurado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado además que "un pequeño área del fondo" de la instalación "fue cortada y levantada con fuerza, dejando bordes irregulares".

Trump, que ha asegurado que la "grande" superficie de césped está siendo reemplazada, ha señalado que pese a ello el estanque reflectante "luce tan hermoso como puede", antes de indicar que drenarán parte del agua, "justo antes o después del 4 de julio, para realizar la reparación definitiva".

PUBLICIDAD

El mandatario se ha referido nuevamente al suceso horas después asegurando que el estanque reflectante es "fantástico" y "precioso". "Pero alguien entró con un cuchillo y lo cortó (...) algo realmente horrible. Y destrozaron el césped, pusieron una gran cantidad de césped nuevo. Lo destrozaron. Así que lo están arreglando todo, pero es una pena", ha dicho en declaraciones a la prensa desde Pensilvania.

El presidente había lanzado un proyecto de rehabilitación del estanque valorado en aproximadamente 14 millones de dólares antes de las celebraciones por el 250 aniversario del país, que incluía pintar el fondo de azul con la intención de que reflejara los monumentos que lo rodean. Sin embargo, poco después de su inauguración, el agua se volvió verde debido a la proliferación de algas, lo que ha obligado a trabajadores y contratistas a limpiar la zona durante días y emplear peróxido de hidrógeno para ello.

PUBLICIDAD