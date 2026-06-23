Agencias

De la Espriella dice que Colombia se sumará al Escudo de las Américas el 7 de agosto

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Bogotá, 23 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, aseguró este martes que el país se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de EE.UU. contra los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto cuando asuma como sucesor del presidente Gustavo Petro.

"A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde", expresó De la Espriella en la red social X.

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