Agencias

Meloni felicita a De la Espriella y dice que trabajarán juntos contra el narcotráfico

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Roma, 22 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se ha proclamado vencedor en las elecciones presidenciales de Colombia, y afirmó que trabajarán juntos "para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales".

"Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo de la República de Colombia. Partiendo de su ya profunda relación personal con Italia, estoy dispuesta a trabajar juntos para seguir desarrollando nuestras sólidas relaciones bilaterales", escribió Meloni en las redes sociales.

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Y agregó: "trabajaremos juntos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en consonancia con la estrecha relación entre nuestras naciones".

"Mis mejores deseos, presidente ¡Espero verlo en Italia!", concluyó.

Según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). EFE

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