Los muertos por ataques de Israel en Líbano desde marzo superan ya los 4.000

El balance de víctimas a causa de ataques de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates, supera ya los 4.000 muertos y 12.000 heridos, han indicado este lunes las autoridades libanesas.

El Ministerio de Sanidad ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que 4.106 personas han muerto, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.153 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos, pese al alto el fuego acordado entre delegaciones de los dos países a mediados de abril y extendido en varias ocasiones.

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Precisamente los ataques militares y la continua invasión del sur de Líbano por parte de Israel se ha convertido en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán ha reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".