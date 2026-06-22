'La Reina del Flow' invade Sevilla con su dembow colombiano en una noche para "guardarse para siempre"

'La Reina del Flow' ha invadido Sevilla con un espectáculo de más de dos horas en el que los personajes que han convertido la serie colombiana en un fenómeno internacional han saltado de la pantalla al escenario ante miles de seguidores que han coreado sus canciones y han acompañado cada aparición de Charly Flow (Carlos Torres), Yeimy Montoya (María José Vargas), Drama Key (Juan Palau), Cris Vega (Kevin Bury), Johnny Trejos (Jay Torres) o Pez Koi (Juan Manuel Restrepo) en una noche marcada por la cercanía con el público, los guiños a la ciudad y varios baños de masas que los propios actores han deseado "guardarse para siempre".

El concierto, celebrado en el Live Sur Stadium de La Cartuja, ha confirmado además el tirón de una gira que ha superado ya las 120.000 entradas vendidas en España y se ha convertido en una de las más destacadas del año. Sevilla ha figurado entre las citas más esperadas del recorrido, con el cartel de entradas agotadas anunciado desde semanas antes de la actuación.

PUBLICIDAD

Más que un concierto convencional, el espectáculo ha funcionado como una prolongación del universo de la serie. Durante la velada, el protagonismo ha recaído en los personajes que han acompañado durante años a millones de espectadores, hasta el punto de que el público ha respondido constantemente a los nombres de Charly Flow, Yeimy o Pez Koi, formando parte del fenómeno mundial de la serie.

Durante los primeros compases de 'Colombian Style', encargada de abrir el espectáculo, el recinto ha respondido con entusiasmo a una propuesta construida alrededor de más de cuarenta canciones que han servido para recorrer algunos de los momentos más recordados de la ficción. El repertorio ha incluido temas como 'Depredador', 'Perdóname', 'Mentiroso', 'Fuego Dragón', 'Cachondeo', 'Batalla Charly', 'Bendecido', 'Fénix', 'Siete vidas' o 'Inmortal', entre otros.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado de la mano de María José Vargas, intérprete de la joven Yeimy Montoya, quien ha reconocido desde el escenario la emoción que le producía la respuesta del público sevillano. "Hay momentos que me quiero guardar para siempre y este es uno de ellos", ha afirmado la actriz y cantante, provocando una de las mayores ovaciones de la velada.

La conexión con los asistentes ha sido una constante durante toda la actuación. Los protagonistas han interactuado de forma permanente con el público y, en varias ocasiones, han abandonado el escenario para adentrarse entre los espectadores, cantar junto a ellos y compartir algunos de los temas más populares del repertorio.

PUBLICIDAD

Estas bajadas a pista han generado algunos de los momentos más celebrados de la noche con decenas de seguidores acercándose a sus artistas favoritos y cientos de móviles inmortalizando escenas que han desatado la euforia de los asistentes.

A lo largo del concierto tampoco han faltado las referencias a Sevilla. Los integrantes del elenco han agradecido la acogida recibida en la ciudad y han mantenido una comunicación constante con el público, que ha respondido con aplausos y cánticos a cada intervención. Entre los guiños al público español también ha destacado la aparición de una bandera de España sobre el escenario, recibida con entusiasmo por los asistentes.

PUBLICIDAD

La música urbana, el reguetón y el dembow colombiano que caracterizan buena parte de la banda sonora de la serie han servido de hilo conductor para un espectáculo que ha alternado actuaciones individuales, dúos y números colectivos. Especial protagonismo ha tenido Charly Flow cuya aparición ha provocado algunas de las reacciones más intensas de la noche.

La recta final ha mantenido intacta la energía del concierto con varias interpretaciones corales en las que han participado todos los protagonistas. El público ha acompañado los últimos temas con la misma intensidad que al comienzo, cerrando una actuación que ha convertido el recinto sevillano en una gran celebración compartida alrededor de una de las producciones latinoamericanas más exitosas de los últimos años.

PUBLICIDAD

El éxito cosechado en Sevilla se enmarca en una gira que ha ampliado varias fechas por la demanda del público y que ha recorrido algunos de los principales recintos del país. Tras su paso por la capital andaluza, 'La Reina del Flow' continuará su recorrido por Andalucía con actuaciones en distintas ciudades como Fuengirola el próximo 5 de julio dentro de la programación de Marenostrum y Cádiz el 17 de julio en el Cádiz Music Stadium.

La producción, impulsada por Iglesias Entertainment y Quireza Events, ha trasladado a los escenarios el fenómeno televisivo surgido de la serie de Caracol TV que posteriormente alcanzó proyección internacional a través de Netflix. A tenor de la respuesta registrada este domingo en Sevilla, el universo de Charly Flow, Yeimy Montoya, Drama Key, Cris Vega y Pez Koi continúa manteniendo intacta su capacidad de convocatoria y movilización entre sus seguidores años después de su estreno.

PUBLICIDAD

Durante más de dos horas, Sevilla se ha llenado del ritmo del dembow colombiano al reencontrarse con unos personajes que han marcado a una generación de espectadores.