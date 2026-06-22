El Rey defiende la "insustituible" labor de los periodistas ante la revolución tecnológica" y la desinformación

El Rey Felipe VI ha reivindicado este lunes la "insustituible" labor de los periodistas ante la "revolución tecnológica" por su capacidad de aportar "matices" y "contraponer evidencias" frente a la simplificación o la desinformación.

"La revolución tecnológica ha hecho más patente la necesidad del juicio humano, tan ligado a la capacidad de escuchar, de contrastar y de interpretar los hechos. Y es ahí donde el trabajo de los periodistas es insustituible", ha expresado Felipe VI durante la entrega de los Premios Internacionales 'Rey de España' de Periodismo 2026.

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Estos premios internacionales reconocen desde 1983 la excelencia periodística en los países iberoamericanos, así como en aquellas naciones con las que España mantiene vínculos históricos, culturales y de cooperación.

Durante su intervención, el Rey ha destacado que nunca había habido "tanto acceso a tanta información ni había sido tan fácil compartirla", si bien ha señalado que "la abundancia no siempre trae claridad", ya que "a veces añade nuevas capas de complejidad a nuestra comprensión del mundo".

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Por ello, ha defendido que ninguna tecnología puede reemplazar "la intuición de quien detecta una historia donde otros solo ven datos" ni "la sensibilidad" para escuchar o analizar desde "otras subjetividades".

Felipe VI ha continuado afirmando que el periodismo "ayuda a formar criterio, fortalece el espíritu crítico y contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su libertad", al tiempo que "aporta matices" y "contrapone evidencias" frente "a la desinformación".

"Y frente a la indiferencia, nos recuerda que hay personas concretas detrás de cada noticia, con nombres, rostros y circunstancias que merecen ser comprendidas", ha añadido.

LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA ES UN "ACTIVO PARA EL FUTURO"

El jefe del Estado ha señalado que los premiados de esta edición son un fiel reflejo de esos valores periodísticos, ya que sus trabajos recorren esas "zonas de frontera --a menudo imprecisas-- de la existencia humana y de la vida en sociedad".

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"Habéis abordado temas como los límites de la vida; los efectos del desarraigo; las interacciones entre la naturaleza y la acción humana; la distancia entre el mundo de la creación y la cultura del consumo; el camino que va de la devastación a la reconstrucción; o entre la manipulación y la información veraz y contrastada", ha enumerado, destacando que el denominador común en todos ellos es ayudar a "interpretar mejor el mundo".

Asimismo, ha destacado que la vocación de servicio tiene un "enorme potencial" en Iberoamérica, donde no solo se comparte lenguas, historia y una inmensa riqueza cultural, sino también "desafíos" y "grandes oportunidades".

En este punto, ha recordado la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre bajo el lema "Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Para el Rey, la comunidad iberoamericana es un "activo para el futuro" y un espacio "de cooperación eficaz y de construcción de consensos" en torno a los desafíos sociales, especialmente ante un contexto internacional "marcado por la fragmentación".

"Cobra aún más valor el acervo de confianza, afinidades y valores que hemos construido durante décadas: un capital común que nos permite hablar al mundo con una voz propia y respetada", ha añadido.