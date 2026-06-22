EEUU autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una nueva licencia que permite la venta de petróleo iraní durante un total de 60 días como parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que están teniendo lugar en Suiza.

Así, queda permitida la producción, entrega y venta de petróleo y otros productos derivados del crudo de origen iraní hasta el 21 de agosto, una relajación de sanciones que llega tras la finalización de la primera sesión de la cumbre para negociar la paz.

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"En línea con las conversaciones productivas en curso en Suiza, Irán se ha comprometido a un tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a su país. Como parte del marco, el Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní", ha indicado el secretario del Tesoro estaodunidense, Scott Bessent, en redes sociales.

De esta manera, Washington y Teherán muestran nuevos signos de progreso en sus negociaciones después de la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde ya han comenzado circular varios buques en los últimos días, algunos de ellos con bandera iraní.

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Por su parte, Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Qatar en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado en la madrugada de este lunes que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores".