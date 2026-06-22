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Detenido por agredir sexualmente a su hermano de tres años y contagiarle una enfermedad venérea

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 20 años por supuestamente maltratar y agredir sexualmente a su hermano de tres años en Palma y contagiarle una enfermedad venérea.

El arresto se produjo hace aproximadamente dos semanas a raíz de la denuncia del padre de la víctima, que está separado de la madre, y después de que el niño verbalizara en la 'escoleta' las agresiones y maltratos que estaba sufriendo, según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press y ha publicado el diario 'Última hora'.

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El hombre ha sido detenido acusado de malos tratos y agresión sexual después de que, además, al niño se le detectara en un hospital una enfermedad de transmisión sexual.

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