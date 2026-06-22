Danone adquiere MADE Group para reforzar su presencia en nutrición saludable en Asia Pacífico

Danone ha acordado la adquisición de MADE Group, empresa australiana de rápido crecimiento con una cartera de productos centrada en la salud, además de comprar el 49% restante de su empresa conjunta con Saputo Dairy Australia, ampliando así su presencia en el sector de la nutrición saludable en Asia Pacífico.

MADE Group, con sede en Melbourne, tiene una presencia significativa en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático, logrando un crecimiento constante de dos dígitos y márgenes atractivos, con ventas superiores a los 300 millones de euros para el ejercicio fiscal que finaliza en junio de 2026, por lo que representaría una contribución importante para el negocio de bebidas energéticas de Danone en Asia Pacífico.

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La operación, de la que no se han desvelado detalles económicos, contribuirá positivamente al margen operativo y al beneficio por acción de Danone desde el primer año.

De su lado, como complemento a esta adquisición, Danone también ha adquirido el 49% restante de su empresa conjunta de productos lácteos frescos con Saputo Dairy Australia.

"Ambas transacciones crearán oportunidades adicionales para que Danone mejore sus perspectivas de crecimiento rentable en toda la región de Asia-Pacífico", ha señalado la compañía gala.

Asimismo, la multinacional francesa ha advertido de que las dos transacciones están sujetas a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se prevé que se completen en el segundo semestre de 2026.