Autoridades prorrusas de Donetsk denuncian un ataque ucraniano a un autobús de pasajeros

Moscú, 22 jun (EFE).- Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Donetsk denunciaron este lunes un ataque ucraniano a un autobús de pasajeros que causó 13 heridos.

"El número de habitantes de Górlovka heridos en el ataque asciende a 13 personas", escribió el alcalde de la localidad, Iván Prijodko, en sus redes sociales..

Poco antes, Prijodko había informado por el mismo medio sobre 12 heridos en el suceso.

Las autoridades de Donetsk registran en los últimos días una intensificación de los ataques ucranianos, muchos de los cuales se realizan en Górlovka, una ciudad de más de 200.000 habitantes y controlada por Rusia desde 2014.

A principios de junio, otro ataque contra un autobús en la región de Donetsk causó ocho muertos y 11 heridos.EFE