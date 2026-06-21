Renard promete que Túnez saldrá a jugar su mejor fútbol contra Países Bajos

Monterrey (México), 20 jun (EFE).- El seleccionador de Túnez, el francés Hervé Renard, aseguró este sábado que, aunque haya caído ya eliminado de la Copa del Mundo, su equipo saldrá a jugar su mejor fútbol el próximo jueves contra Países Bajos, en el cierre del grupo F.

"Estamos representando a una nación y vamos a luchar en nuestro último partido; no será fácil después de dos derrotas, pero tenemos la responsabilidad de ser profesionales", comentó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo perdió por 0-4 contra Japón en Monterrey (México).

PUBLICIDAD

Renard tomó el mando del equipo tunecino después de que fue goleado por 5-1 por Suecia, lo que le costó el puesto al técnico Sabri Lamouchi; sin embargo, ante Japón fue superado en un duelo que desde el inicio se fue del lado de los asiáticos.

"Este no fue el desempeño esperado, estábamos esperando una reacción; el marcador refleja la diferencia entre los jugadores de uno y otro equipo", lamentó Rénard, de 57 años.

Al referirse al duelo, el número 1.000 de la historia de las Copas Mundiales, Renard reconoció que su selección careció de orden en la defensa y aunque contuvieron a Japón en el arranque de la segunda mitad, no crearon peligro.

PUBLICIDAD

Consternado, el estratega dijo que no es el momento para hablar de su permanencia como seleccionador después del Mundial porque su única prioridad es preparar de la mejor manera el cierre de grupo ante Países Bajos.

"No es el momento de hablar de mi futuro, nos vamos a concentrar en el tercer partido; trabajaremos para estar a la altura", comentó.

Al referirse al ambiente en Monterrey, dijo que fue espectacular y lamentó que sus jugadores no estuvieron acorde con eso.

"Hemos jugado en un maravilloso estadio, lleno. Había muchos seguidores de Japón, pero el ambiente fue grandioso", señaló.

Túnez suma dos derrotas con un gol anotado y nueve en contra, lo cual lo tiene eliminado del Mundial, al ocupar el último lugar del grupo, liderado por Países Bajos y Japón, con cuatro unidades; seguidos por Suecia, con tres. EFE

PUBLICIDAD