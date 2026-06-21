Qatar informa de una explosión "interna" en la planta de gas natural de Ras Laffan

El Ministerio del Interior qatarí ha informado este domingo de una explosión "interna" ocurrida en la zona industrial de Ras Laffan debido a un "incidente técnico".

"Ha ocurrido una explosión interna en una de las fábricas de la zona industrial de Ras Laffan tras un incidente técnico y los equipos de defensa civil han respondido al incidente", ha publicado el Ministerio del Interior en redes sociales.

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El mensaje destaca que no se han registrado heridos ni "ningún derrame que amenace la seguridad de las personas".

Ras Laffan es uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región y ya fue atacado durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.

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