Laura Esquivel y Brenda Asnicar reviven la magia de 'Patito Feo' en Starlite Marbella

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las eternas protagonistas de Patito Feo, han vivido en Starlite Occidental Marbella uno de esos regresos que mezclan nostalgia, madurez y puro fanatismo generacional. En el marco del festival marbellí, las artistas volvieron a encontrarse con el público que creció con ellas, demostrando que aquel fenómeno juvenil sigue muy vivo, pero ahora con un enfoque mucho más adulto y personal.

En su nuevo show, Laura y Brenda reinterpretan las canciones que marcaron a toda una generación, pero lejos de limitarse a la nostalgia, las visten con arreglos actuales y letras modificadas que hablan de quiénes son hoy. Las mismas melodías que antes sonaban a patio de colegio y primeros amores ahora se transforman en relatos de crecimiento, autoestima y resiliencia, conectando tanto con los fans de siempre como con nuevos públicos que descubren su música desde otra perspectiva.

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Durante su paso por el festival, ambas artistas han subrayado lo que supone compartir cartel con figuras de la talla de Juan Luis Guerra o Maroon 5, a quienes admiran abiertamente y con los que se sienten orgullosas de coincidir. Para ellas, formar parte de esta programación es una confirmación de que su propuesta ha dejado de ser un simple recuerdo televisivo para consolidarse como un proyecto musical con entidad propia dentro del pop latino.

Entre risas, confidencias y alguna que otra anécdota sobre cómo les sigue marcando Patito Feo tantos años después, las artistas han querido agradecer el apoyo del público, especialmente de quienes han viajado expresamente para verlas en Marbella. Con una mezcla de gratitud y ambición, ambas dejaron claro que este regreso no es un punto y final, sino un nuevo capítulo en una carrera que aspira a seguir creciendo desde la autenticidad y el vínculo emocional con su generación.

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