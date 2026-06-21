Kiko Rivera, distante al ser preguntado por el cumpleaños de su sobrino y la invitación de Isa a Loli, la quiosquera

Isa Pantoja y Asraf Beno han celebrado por todo lo alto el primer cumpleaños de su hijo Cairo con una "súper fiesta" en Cádiz, rodeados de amigos y algunos familiares muy significativos. Entre los asistentes destacó la presencia de Anabel Pantoja, que no quiso perderse el gran día de su primo pequeño y compartió imágenes del evento en redes. Tampoco faltaron personas muy importantes en el entorno de Isa, como Loli, la quiosquera, y Cristina "la Piloto", que se desplazaron para acompañar al pequeño en una celebración llena de detalles infantiles, con guiños a Stitch y un ambiente muy familiar.

En este contexto, el foco vuelve inevitablemente a Kiko Rivera. A su regreso de Palma de Mallorca, el DJ ha sido preguntado por la prensa por el cumpleaños de Cairo y, en concreto, por la presencia de Loli, la quiosquera, una figura clave en los enfrentamientos que mantiene Isabel Pantoja. Su hijo se limitó a asegurar que se lo ha pasado "muy bien, gracias" en su viaje, pero evitó pronunciarse de manera clara sobre la decisión de su hermana de invitar a la examiga de su madre a la fiesta del pequeño, sin aclarar tampoco si a él le habría gustado estar entre los invitados.

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Durante la conversación con los reporteros, salió a relucir de nuevo la postura de Isa, que en los últimos tiempos ha insistido en que lo que espera de su madre son gestos concretos y no palabras vacías respecto a los conflictos abiertos. Sin embargo, en esta ocasión el hijo de la tonadillera adoptó un perfil sorprendentemente prudente y distante: esquivó las preguntas más directas, no quiso profundizar en la invitación a la quiosquera y se cuidó mucho de no alimentar titulares sobre su situación familiar, a pesar de que últimamente ha hablado sin pelos en la lengua sobre su madre y su hermana.

Finalmente, Kiko optó por desviar la atención y despedirse de los periodistas comentando el próximo partido de la selección española en el Mundial, dejando sin respuesta las cuestiones sobre el cumpleaños de Cairo y sobre la presencia de Loli en la fiesta. Esa maniobra, centrando la conversación en el fútbol, ha dejado en el aire cuál es realmente su postura ante el último gesto de Isa y ha alimentado la sensación de que, aunque las celebraciones familiares se suceden, las heridas entre los Pantoja siguen lejos de cerrarse del todo.

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