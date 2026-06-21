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De la Espriella (50,6%) se impone a Cepeda (47,8%) las presidenciales de Colombia, según resultados parciales

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El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella (50,61%), se sitúa por delante de su rival de izquierda, Iván Cepeda (47,84%), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia, según datos oficiales publicados por la Registraduría Nacional colombiana correspondientes al escrutinio del 14,4% de las mesas.

De confirmarse estos datos, De la Espriella lograría la Presidencia de Colombia y derrotaría al candidato oficialista, Cepeda, que ha contado con el respaldo del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella ya fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. Entonces logró un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.

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