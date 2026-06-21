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Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro

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Bogotá, 21 jun (EFE).- Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT), permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), y una vez cierren comenzará el conteo preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

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Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar a De la Espriella, un abogado fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.

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