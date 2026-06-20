Ocho militares peruanos serán investigados en prisión preventiva por muerte de 5 personas

Lima, 20 jun (EFE).- Un grupo de ocho militares peruanos serán investigados bajo prisión preventiva de doce meses por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas, incluido un colombiano, durante un operativo en abril pasado en una zona rural de la región surandina de Huancavelica, informó la Fiscalía de Perú este sábado.

Al cabo de una audiencia judicial de casi 24 horas de duración, un juzgado peruano resolvió que los acusados serán investigados bajo prisión preventiva en un plazo de 12 meses, seis menos que la solicitud inicial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro.

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Los acusados también serán investigados por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes.

La Fiscalía destacó, en su cuenta de la red social X, que esta medida asegura la presencia de los imputados mientras continúan las indagaciones para esclarecer lo sucedido.

"Los imputados, miembros del Ejército del Perú, habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante un operativo en la zona", sostuvo el Ministerio Público, "en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Los hechos ocurrieron el 25 de abril pasado en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la jurisdicción de la provincia andina de Tayacaja, cuando una camioneta en la que viajaban al menos siete personas fue acribillada por militares durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Como parte de la investigación abierta por la Fiscalía, los ocho militares involucrados fueron detenidos en un primer momento y luego puestos en libertad con órdenes de comparecencia.

Según la versión de los militares, ellos dispararon al vehículo cuando este siguió la marcha a pesar de que se le ordenó detenerse y, en cambio, sus pasajeros comenzaron a dispararles, aunque las diligencias preliminares no hallaron armas ni drogas en el vehículo acribillado por los miembros del Ejército.

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Tras conocerse este caso, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su profunda preocupación y pidió que se investigue si hubo uso un arbitrario o excesivo de la fuerza.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que entre las víctimas había un colombiano, que había ingresado al país de manera irregular y clandestina y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.

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El Vraem es una extensa zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país, donde se produce más de la mitad de la cocaína que exporta Perú, el segundo mayor productor mundial de esa droga, y en la que operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso. EFE