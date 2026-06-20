Agencias

Los exámenes confirman la lesión de Raphinha; seguirá un tratamiento intensivo con Brasil

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East Rutherford (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Raphinha, extremo de la selección brasileña, pasó este sábado por pruebas médicas que constataron una "lesión muscular en la región posterior del muslo derecho", según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El atacante del FC Barcelona "seguirá un tratamiento intensivo" bajo la supervisión de los médicos de la Canarinha, con la intención de que se recupere y vuelva a las actividades "en el menor tiempo posible", de acuerdo con la CBF. EFE

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