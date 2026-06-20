La 'marea naranja' llega a Houston

Houston (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Países Bajos se juega un partido fundamental para dirimir su futuro en la Copa del Mundo, en Houston contra Suecia, y su afición acompaña al equipo de Ronald Koeman con una 'marea naranja' en los aledaños del NRG Stadium

El empate 2-2 contra Japón en el estreno obliga a Países Bajos a reaccionar con tres puntos para alimentar sus ambiciones en el torneo, en un grupo que está liderado precisamente por Suecia, capaz de arrollar 5-1 a Túnez en la primera jornada.

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Después de la tormenta eléctrica de la tarde del viernes, este sábado Países Bajos fue recibido por cielo nublado y 27 grados de temperatura en su llegada al NRG Stadium.

El calor no será un problema para los dos selecciones, pues el estadio de la ciudad texana, la casa de los Houston Texans en la NFL, tiene techo y aire acondicionado.

En los aledaños del NRG Stadium se dejan ver miles de aficionados de los Países Bajos con sus vistosas camisetas naranja, muchas de ellas con el número 4 de Virgil Van Dijk.

"Suecia logró una gran victoria contra Túnez, es un equipo peligroso. Nosotros empatamos y no conseguimos ganar a Japón. Mañana es un partido importante para nosotros y todos están preparados", añadió Koeman en la rueda de prensa de la víspera.

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Aunque la superioridad numérica será para Países Bajos, Suecia también cuenta con mucho apoyo en Texas y entre la ola de camisetas naranja se nota el amarillo y el azul del seleccionado nórdico.

Alexander Isak y Viktor Gyokeres liderarán la delantera del equipo del británico Graham Potter, que con un triunfo podría poner rumbo a los dieciseisavos de final.

En la zona del estadio hay importante presencia policial desde primera hora de la mañana local.