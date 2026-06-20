Bolívar y el Congreso Anfictiónico: 200 años del legado integrador que revive en Panamá

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 20 jun (EFE).- El Congreso Anfictiónico convocado en 1824 por Simón Bolívar y celebrado en Panamá en 1826, marcó un hito en la historia de América que, para muchos, abrió el camino a la integración regional y el multilateralismo. Dos siglos después, Panamá conmemora desde el 22 de junio el bicentenario del sueño de unión continental del Libertador.

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"El Congreso Anfictiónico no solo fue el primer Congreso de Estados Americanos. Es, además, el punto de partida del multilateralismo en el continente", señaló a EFE el viceministro panameño de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

La idea del Congreso convocado por Bolívar, según Guevara Mann, "marca un hito en la historia de nuestras relaciones internacionales pues señala el cambio de un sistema imperial, jerárquico, a uno basado en la igualdad jurídica de los Estados y el derecho internacional: "Por todas estas razones merece ser conmemorado".

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El diplomático valoró que "el bicentenario brinda la oportunidad de reafirmar nuestra vocación mediadora y facilitadora de diálogos, ponderada por Simón Bolívar y de permitirnos proveer un valioso servicio como punto de encuentro en tiempos que el multilateralismo y la democracia enfrentan desafíos".

Defendió que la enseñanza del Congreso Anfictiónico para la actualidad geopolítica de América radica en que "el régimen político es la democracia republicana y que el mejor sistema internacional es el multilateralismo basado en normas, que a través de la cooperación bien intencionada y la integración se pueden alcanzar beneficios tangibles para nuestros pueblos, y que un país pequeño puede contribuir de manera relevante al bienestar de la humanidad".

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Esta primera asamblea o cumbre regional de países conocida como el Congreso Anfictiónico fue ideada por Simón Bolívar una vez ocurrida la independencia de España, para debatir la posible unificación de Latinoamérica ante la amenaza colonial de Europa y Estados Unidos.

Ya en su 'Carta de Jamaica' (1815), Bolívar plasmaba su plan: "¡Qué bello sería que el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el de Corinto para los griegos!... Ojalá que un día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso".

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Fue así que el Libertador (1783 Caracas - 1830 Santa Marta, Colombia) invitó en 1824 a los plenipotenciarios de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador), de México y de Guatemala para que asistieran a la Ciudad de Panamá, junto con los representantes de Perú, para participar en un Congreso Anfictiónico.

También fueron invitadas representaciones de Argentina, Chile y Bolivia, que no asistieron, como tampoco lo hizo Bolívar.

El Congreso de Panamá se desarrolló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en la sala capitular del Convento de San Francisco, con la idea de anfictionía de los antiguos griegos que acostumbraban a celebrar asambleas con las ciudades vecinas sobre asuntos generales y de interés común.

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Durante la reunión se firmó una Convención de Contingentes y además se establecieron las bases de los principios de solidaridad defensiva, conciliación, no intervención, asilo territorial, garantía de la integridad de los territorios, codificación del derecho internacional, abolición de la esclavitud y trato recíproco entre los ciudadanos del continente.

Ninguno de estos acuerdos llegaron a ser vinculantes, de acuerdo con investigaciones históricas.

Los participantes también aprobaron la creación de un Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua, y, al finalizar el encuentro, avalaron que las reuniones se trasladaran a la villa de Tacubaya, en México, para su reanudación, un objetivo que nunca se materializó.

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Es así que Bolívar falleció en la ciudad colombiana de Santa Marta en 1830, sin lograr que sus planes integracionistas se concretaran, sobre todo por las diferencias surgidas entre los países hispanoamericanos participantes en el Congreso de Panamá.

Guevara Mann anunció esta semana que las actas originales del congreso, que son propiedad de Brasil y que habían sido "entregadas en sesión de depósito, o sea, fueron cedidas a Panamá en el año 2000" para que el Gobierno panameño las mantuviera "debidamente expuestas y en buen estado", fueron, ahora sí, donadas a Panamá con motivo del bicentenario.

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"El Gobierno brasileño ha accedido a donar las actas a Panamá. Eso significa que las actas pasaron de ser propiedad de Brasil, a ser propiedad de Panamá", afirmó, una entrega que se oficializará este lunes.

El bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 coincidirá con la celebración en Panamá de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

Según los últimos datos oficiales de asistencia, esta semana de "alto nivel" contará con la participación de 2.500 participantes y 92 delegaciones, entre ellos los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Honduras, Nasry Asfura; Colombia, Gustavo Petro, y Ecuador, Daniel Noboa, a falta de más confirmaciones.

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También el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, y delegaciones de ocho organismos internacionales. EFE

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