UNICEF y UE apoyan vacunación infantil contra la fiebre amarilla en la Amazonía de Ecuador

Quito, 20 jun (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó este sábado de que, con financiación de la Unión Europea (UE), apoya al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la vacunación infantil en la Amazonía para proteger a las familias contra la fiebre amarilla.

Este esfuerzo conjunto no solo busca ampliar la cobertura de vacunación, sino también fortalecer la organización local y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en zonas alejadas del país.

La vacunación contra la fiebre amarilla contempla 114 comunidades de difícil acceso en las provincias de Sucumbíos (fronteriza con Colombia), Orellana, Napo y Pastaza, para llegar a las niñas y los niños que no cuentan con esquemas completos de inmunización.

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Además, cerca de 900 profesionales de la salud han sido capacitados para identificar zonas de mayor riesgo y mejorar la planificación y distribución de vacunas, asegurando su disponibilidad incluso en los territorios más remotos.

Este trabajo se complementa con la participación activa de las comunidades: 120 vigilantes comunitarios han sido capacitados y equipados para apoyar en la detección temprana de casos de fiebre amarilla y fortalecer la respuesta desde el territorio, indicó Unicef en un comunicado.

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Su apoyo incluye incentivar a la población a acudir a los servicios de salud en 24 establecimientos priorizados de las mencionadas provincias amazónicas.

Estas acciones se reforzarán mediante una campaña de comunicación que incluye videos animados con el personaje 'Máximo' y cuñas radiales para informar a la población sobre qué es la fiebre amarilla, cuáles son sus síntomas y signos de alarma, y cómo prevenirla.

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Con mensajes claros y cercanos, y versiones en español, quichua y shuar, la campaña está dirigida especialmente a las familias de la Amazonía ecuatoriana para que conozcan la gravedad de la fiebre amarilla y la importancia de que las personas de 1 a 59 años de edad reciban la vacuna que, con una sola dosis, protege de por vida.

Este esfuerzo se suma a la asistencia técnica brindada por Unicef al MSP para el desarrollo del Manual de Vacunas 2026, que contribuye a mejorar los procedimientos de vacunación, apoyar la capacitación continua del personal de salud y promover la confianza en las vacunas. EFE

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