Alianza del Sahel refuerza su acción diplomática y denuncia "campañas de desinformación"

Bamako, 20 jun (EFE).- Los países miembros de la Confederación de Estados del Sahel (AES, que agrupa a Burkina Faso, Mali y Níger) acordaron este sábado reforzar su coordinación diplomática para actuar "con una sola voz" en la escena internacional, al tiempo que condenaron lo que consideraron "campañas de desinformación" promovidas por "potencias extranjeras".

Estas medidas fueron aprobadas por los ministros de Exteriores de los tres países del Sahel en una reunión en Bamako, en la que también decidieron coordinar mejor sus estrategias de comunicación para "contrarrestar las narrativas hostiles dirigidas contra los Estados de AES".

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"Con este fin, (los países de AES) acordaron fortalecer la coordinación y la sinergia entre los departamentos, estructuras, organismos y actores de la comunicación de los tres países", señala un comunicado conjunto de los países miembros.

Los ministros también aprobaron medidas destinadas a "diversificar y consolidar las asociaciones internacionales de la AES".

Por otra parte, condenaron la ofensiva lanzada el pasado 25 de abril por una coalición de grupos yihadistas y rebeldes separatistas contra varias localidades de Malí, que, según la AES, contó con el respaldo de "patrocinadores estatales extranjeros" y tenía como objetivo "obstaculizar el avance de la confederación en la preservación de su soberanía y la consecución de una prosperidad compartida".

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Asimismo, denunciaron el intento de incursión perpetrado el pasado jueves por yihadistas contra el aeropuerto de Niamey, que causó la muerte de once militares nigerinos, dos civiles y veintidós atacantes.

Tras su retirada del bloque regional Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), Mali, Níger y Burkina Faso -gobernados por juntas militares- anunciaron en 2023 la creación de la AES, con una orientación crítica hacia Occidente, que estableció un pacto de defensa común frente a los grupos yihadistas activos en la región y promueve, además, la cooperación económica entre los tres países. EFE

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