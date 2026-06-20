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Alex Márquez se retira del Gran Premio de Chequia

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El piloto español Alex Márquez (Ducati) ha decidido no participar en el resto del Gran Premio de Chequia, novena prueba del Mundial de motociclismo, para centrarse en su recuperación, que continúa tras su grave caída en el Gran Premio de Catalunya.

"Alex Márquez, tras consultar con el equipo y Ángel Charte, ha decidido retirarse del resto del Gran Premio de Chequia, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", señaló su equipo, el Gresini Racing.

El '73', que se perdió los dos últimos Grandes Premios, recibió el visto bueno para pilotar el viernes e incluso participó este sábado en la Q1, donde solo pudo garantizarse el decimocuarto puesto en la parrilla de salida. Sin embargo, las sensaciones le han obligado a abandonar.

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