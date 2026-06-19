Fernando Gago sometido a exámenes cardiovasculares tras triunfo de la U de Chile

Santiago de Chile, 19 jun (EFE).- El técnico argentino Fernando Gago fue sometido a exámenes cardiovasculares, según informó este viernes Universidad de Chile, luego de presentar problemas de salud tras el triunfo del equipo en un encuentro reprogramado de la liga chilena disputado la noche el jueves.

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", señaló el club en un comunicado en redes sociales.

El conjunto azul añadió que Gago "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

El también exjugador, de 40 años, según informes de la prensa local, habría sido trasladado a un hospital después del partido en el que los laicos vencieron por 2-0 a O’Higgins en el Estadio Nacional de Santiago.

El ex entrenador de Racing Club y Boca Juniors, sin embargo, acudió a la conferencia de prensa al finalizar el encuentro, donde ofreció su visión del desempeño del cuadro azul.

Era un duelo pendiente de la fecha 13, pues el campeonato se encuentra en receso, y con el cual la U se catapultó a la tercera posición de la tabla con 24 puntos, a dos de Universidad Católica y 12 unidades del líder Colo Colo.

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El exmediocampista de Boca Juniors y Real Madrid está bajo observación médica y se prevé que el próximo partido de la U por la Copa Chile, este domingo ante Santiago Wanderers, sea dirigido por su asistente el exjugador argentino Fabricio Coloccini. EFE