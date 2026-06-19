Productores españoles de audiovisual internacional valoran positivamente la nueva Ley de Cine pero piden más incentivos

La Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (PROFILM) ha valorado positivamente que el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual haya superado este jueves en el Congreso su primera votación, aunque ha pedido incentivos concretos para su "nicho particular" de producciones extranjeras.

"Todos nosotros llevamos tiempo esperando una nueva ley del cine y es importante que se pase una nueva ley del cine. Si esta es la adecuada o no, a nosotros no nos corresponde responderlo porque nosotros ocupamos un nicho muy peculiar y particular de lo que es la industria. Pero lo que nos toca es el incremento del incentivo. Si pasa la ley del cine y el incremento del incentivo, pues sí nos beneficiaríamos. Y esto sí es positivo", ha detallado el productor, presidente de la asociación y CEO de Fresco Film (Mediapro Group), Peter Welter, este viernes.

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Así, ha pedido que se deje "claro" el tema de los incentivos. "Ayer el ministro habló del incremento del incentivo hasta que la Unión Europea lo permita, pero se refería, creo, a la producción nacional y hace falta destacar que evidentemente, en lo que se refiere a nosotros, la parte importante para toda la industria española es el incremento del incentivo del 36.2 para la producción extranjera", ha añadido.

Welter ha presentado este viernes el Informe de Inversión Audiovisual Internacional 2025, que analiza la actividad generada en España por las producciones extranjeras a través de sus empresas asociadas. PROFILM representa a un 85% del total de entidades de este sector en España

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Respecto a 2024, ha habido una bajada de la facturación total de más del 20%, como también ha habido una bajada del volumen de contratos firmados del 23,7%. Sin embargo, "solo" ha bajado un 11,11% el número de proyectos, indicando "pérdida de superproducciones", ha detallado Welter.

Según se desprende del informe, el sector en España se "enfrenta ahora a un proceso de pérdida de competitividad" y de inversión internacional tras años de ser atracción de capital y alcanzar "hitos históricos" en 2022.

Concretamente, los proyectos internacionales desarrollados por las productoras asociadas a PROFILM generaron en 2025 una inversión directa en España de 103,9 millones de euros, con 24 proyectos audiovisuales, 6.490 contratos firmados, 29,4 millones de euros destinados a salarios y 9,7 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.

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A pesar de estas cifras, la asociación avisa de una "caída significativa" respecto a 2024, cuando la inversión directa alcanzó los 129,9 millones de euros, con 27 proyectos y 8.510 contratos, por lo que PROFILM asegura que es "un signo de alerta".

"Estamos navegando en un mar cada vez más picado y tenemos que ver qué rumbo tenemos que coger para enderezar este rumbo, llegar a buenas tierras y seguir navegando con una flota quizás cada vez más grande. Os adelanto que los datos del 2025 no son buenos. Soy optimista pero quiero ser realista, son malos. Pero con perspectiva de poder mejorar y para eso estamos", ha explicado Welter.

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Por otro lado, el informe incorpora por primera vez una lectura de conjunto del periodo 2021-2025, que contextualiza la evolución reciente. En estos cinco años, las producciones internacionales gestionadas por las empresas asociadas a PROFILM han generado casi 983.235.771,63euro de inversión directa en España, a través de 181 proyectos audiovisuales internacionales.

Esta actividad ha movilizado equipos técnicos, especialistas, artistas, figuración, empresas de transporte, alojamiento, restauración, construcción de decorados, alquiler de equipos, localizaciones, seguridad, servicios sanitarios, asesorías, postproducción, efectos visuales y otros servicios auxiliares. "Solo en aportaciones a la Seguridad Social, el informe recoge más de 86,4 millones de euros entre 2021 y 2025", explica el estudio.

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ANDALUCÍA, CANARIAS, MADRID Y CATALUÑA CON MAYOR INVERSIÓN

Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de la inversión en 2025. Así, Andalucía -Málaga, Sevilla y Almería- lideró el gasto directo con 27,7 millones de euros y siete proyectos, seguida de Canarias -Tenerife y Gran Canaria-, con 26,4 millones de euros y ocho proyectos.

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Mientras, la Comunidad de Madrid registró 18,4 millones de euros, incluyendo actividad vinculada a VFX, mientras que Cataluña alcanzó los 13,2 millones de euros. También recibieron inversión la Comunidad Valenciana, con 8,1 millones de euros, y Baleares, con 2,6 millones de euros. Sin embargo, 10 comunidades autónomas no registraron nada de inversión.

El informe refleja que los proyectos internacionales desarrollados en España en 2025 procedieron principalmente de Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos. De hecho, Reino Unido fue el principal país de origen, con seis proyectos; Estados Unidos aportó cuatro; y la Unión Europea sumó ocho producciones procedentes de Alemania, Dinamarca, Francia e Irlanda. También se registró actividad procedente de Corea del Sur.

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Después, entre los títulos destacados que han elegido España como lugar de rodaje o producción figuran proyectos como 'NCIS: Tony & Ziva', 'Young Sherlock', 'Oderbruch Season 2', 'Apocalipsis Z 2', 'The Hive', 'Constantinople', 'Dune: Prophecy', 'Karma' o 'The Overlook', entre otros.