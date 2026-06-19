El Rey Juan Carlos recibe la visita de la infanta Margarita, María Zurita y su ahijado Carlitos en Sanxenxo

Tras su llegada a Sanxenxo el miércoles para disfrutar de la que será su visita más larga a España desde que abandonó nuestro país para instalarse en Abu Dabi en agosto de 2020 -y la tercera en lo que llevamos de 2026- el Rey Juan Carlos ya ha recibido una visita familiar muy especial. Mientras se especula que este fin de semana podrían desembarcar en Galicia las infantas Elena y Cristina -que acaba de abandonar definitivamente Ginebra para comenzar una nueva e ilusionante etapa en Barcelona- o su nieto Froilán para reencontrarse con el Emérito, ha sido la infanta Margarita la primera en desplazarse hasta la localidad pontevedresa para estar con su hermano.

A pesar de su delicado estado de salud, la duquesa de Soria no ha dudado en viajar hasta Sanxenxo este viernes en compañía de su marido Carlos Zurita, su hija María Zurita, y su nieto Carlitos (8), presumiendo de la maravillosa relación que tiene con el Monarca, con el que se lleva tan solo un año.

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Nada más producirse su emotivo reencuentro después de varios meses sin verse -ya que doña Margarita no pudo trasladarse a Sevilla cuando Don Juan Carlos acudió a ver la reaparición de Morante de la Puebla en La Maestranza el Domingo de Resurrección, ni tampoco ir al pueblo gallego durante las regatas que se celebraron el 14 de abril y a las que tampoco faltó el padre del Rey Felipe VI-, han disfrutado de un plan inolvidable al aire libre que demuestra su pasión por el mar, saliendo a navegar a bordo de una lancha motora.

Sonrientes y cómplices, el Emérito ha aprovechado las buenas temperaturas -un sol radiante pero sin un calor excesivo- que está haciendo en Sanxenxo y antes de que comience la nueva prueba de la Liga Española de 6 metros que se celebrará este fin de semana en el Real Club Náutico y en la que estará una vez más al timón de 'El Bribón', ha salido a dar un paseo con su hermana, su sobrina y su ahijado Carlitos, que ha hecho las delicias de todos con su simpatía y su energía desbordante, por la ría gallega.

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