Vance confirma contactos con Cuba para "cambiar" sus políticas económicas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este jueves que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, ha apuntado, está "peor" que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.

"Lo de Cuba es un sistema que no ha funcionado. No pueden generar ingresos. Su economía probablemente esté en peor estado que la iraní. (...) Queremos que el pueblo cubano sea feliz y próspero. De hecho, estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar sus prácticas para cambiar esa situación", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha presentado el preacuerdo alcanzado con Irán.

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El 'número dos' de la Casa Blanca ha señalado que van "a ver qué hacen" las autoridades cubanas en este sentido. "Obviamente, si hacen algo, nosotros también haremos algo. Vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla", ha dicho, sin dar más detalles.

Preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Cuba sería el "siguiente" una vez derrocadas las autoridades de Irán, Vance se ha limitado a afirmar ante los periodistas que "tienen que preguntar a (el secretario de Estado, Marco) Rubio sobre Cuba".

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla --abordando cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera-- con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump.