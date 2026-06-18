Seúl crea un comité para investigar la escasez de papeletas durante las elecciones locales

Seúl, 18 jun (EFE).- La Asamblea Nacional surcoreana inició este jueves una investigación sobre la escasez de papeletas durante las elecciones locales del país, que obligó a cerca de una treintena de centros a paralizar de forma temporal la votación.

La investigación, que llevará a cabo un comité especial de 18 miembros durante 45 días, ha sido aprobada por casi la totalidad del Parlamento, con 250 votos a favor y solo uno en contra, recogió el periódico local Korea Times.

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Entre los encargados de este comité, se encuentran varios miembros del gubernamental Partido Demócrata (PD), así como del opositor Partido del Poder Popular (PPP) y de otros partidos minoritarios.

"El comité se compromete a hacer todo lo posible por descubrir la verdad e impulsar reformas en la gestión electoral, para que el derecho al voto nunca más vuelva a ser socavado", expresó Yoon Sang-hyun, diputado del PPP y jefe del comité especial, en unas declaraciones recogidas por el citado medio.

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En este periodo, el comité tratará de esclarecer lo sucedido el pasado 3 de junio, día de las elecciones locales surcoreanas, que se vieron empañadas por la escasez de papeletas en casi un centenar de colegios, con 26 de ellos viéndose obligados a paralizar varias horas el proceso de votación.

Además, también examinará el cálculo realizado por la Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), entidad encargada de estimar el volumen de papeletas, y se determinará si se pudo ignorar esta escasez.

La labor del comité se llevará a cabo en paralelo con una investigación penal independiente que ya ha comenzado a citar a trabajadores electorales.

El incidente, que causó manifestaciones durante varios días alrededor de algunos centros de votación del país, también provocó la dimisión del presidente de la NEC investigada, Roh Tae-ak. EFE