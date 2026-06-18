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PNV avisa a Sánchez de que la negociación de PGE "empieza de cero": "En tres años han pasado muchas cosas"

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La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado al Gobierno que la negociación sobre los próximos Presupuestos generales "empieza de cero" y que ya no cuenta lo que hablaron en anteriores intentos para aprobar un proyecto presupuestario. "En tres años han pasado muchas cosas", ha señalado.

En los pasillos del Congreso, la portavoz nacionalista ha recalcado que sus demandas estarán centradas en Euskadi: "Pensaremos en la ciudadanía vasca, en la industria vasca y en la economía vasca para tirar adelante. Y evidentemente hay muchas medidas, sobre todo energéticas, que están esperando, medidas para las familias, para la dependencia, autónomos", ha avanzado.

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El PNV está pendiente de que les citen en reuniones bilaterales para empezar a negociar lo presupuestos de 2027, pero ya avisa de que no van con idea de retomar el último proceso negociador.

"Yo creo que se empieza prácticamente de cero porque evidentemente ha cambiado mucho la situación, tanto política como geopolítica, como económica estos últimos años", ha insistido Vaquero en los pasillos de la Cámara Baja.

ESPERA QUE NO SE RETRASEN PARA ESTIRAR LA LEGISLATURA

Sobre si considera que el Gobierno pretende retrasar la tramitación del proyecto de Presupuestos para estirar la legislatura y no convocar elecciones, Vaquero ha avisado: "Esperemos que no lo haga".

Vaquero, que ya ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos, ha apuntado que esa estrategia de "atrasar" la legislatura por no presentar a tiempo los Presupuestos "no tiene sentido".

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